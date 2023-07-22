Тренды внутренней миграции: Москва - самый популярный город для переезда

Фото: Предоставлено пресс-службой "Донстрой"

Миграционные настроения россиян радикально изменились, об этом говорит недавний опрос ВЦИОМ. По мнению экспертов аналитического центра, на это повлияли кризисы последних лет. Речь идет о трудовой или образовательной эмиграции: если в 1993 году 53% наших соотечественников считали престижным отправить детей по обмену или на полноценное обучение в Европу, то сегодня, по данным исследовательского центра, в этом заинтересованы не более 29% опрошенных. Чем старше возрастная группа, тем чаще они оказываются противниками зарубежного образования и работы (76% среди 45-59 летних и 31% среди 18-24-летних).

Цифры говорят о снижении потенциала для внешней миграции, но как дела обстоят с внутренней? На этот вопрос отвечает другое исследование ВЦИОМ. По его результатам лишь половина россиян живет в одном и том же населенном пункте с самого рождения. Большинство переехавших в другой город или регион говорят, что пошли на такой шаг по семейным обстоятельствам, из-за учебы или смены работы. Те, кто только планирует решиться на переезд, в качестве причин указывают более высокий уровень жизни, возможность сменить профессию, выбирают регионы с более благоприятным климатом и экологией.

Неудивительно, что самым привлекательным городом остается Москва, столицу указали 24% респондентов. С большим отрывом она опережает Санкт-Петербург и Краснодар (по 12%). Поводов переехать (или отправить своих детей) в Москву много: это лучшие российские университеты, насыщенная деловая и культурная жизнь, огромное количество вариантов для трудоустройства, развитый потребительский рынок, огромный транспортный хаб, из которого можно добраться практически до любой точки России. Кроме того, московский рынок жилья - один из самых бурно растущих в стране. По данным аналитического портала дом.рф, только с января по май 2023 года в столице было введено 2,2 миллиона квадратных метров многоквартирного жилья (для сравнения: в Санкт-Петербурге - 1,3 миллиона, в Краснодарском крае - 1,1 миллиона). Это разные классы недвижимости, разные метражи, жилые кварталы в разных районах города - есть из чего выбрать. Город активно развивает бывшие промзоны и ранее пустующие территории.

Сразу несколько масштабных жилых проектов вблизи от центра Москвы реализует девелопер «Донстрой». Застройщик предлагает квартиры в престижных Раменках, в историческом Лефортово и живописном районе Хорошево-Мневники. Один из проектов - «Остров» - возводится на юго-западе Москвы буквально на острове, в Мневниковской пойме. Жилой комплекс окружен со всех сторон водой и природными парками. При этом до Садового кольца - всего 15 минут, а на территории «Острова» находится собственная станция метро «Терехово».

По всем канонам современных микрорайонов, в распоряжении жителей «Острова» будет инфраструктура, которой может позавидовать небольшой европейский город: спортивные объекты, школы, детские сады, кафе и бары, салоны красоты. В домах появятся отдельные пространства, предназначенные для фитнеса, детского досуга, делового общения и дружеских встреч. Неподалеку находятся знаменитые Гребной канал, самый большой серфинг-центр в России и велотрек, строятся ледовая арена Татьяны Навки и академия хоккея имени Александра Овечкина.

Из окон «Острова» будут открываться виды на воду и лес, с террас на крышах можно любоваться панорамами столицы - отсюда видно небоскребы делового центра «Москва-Сити», Живописный мост, шпили сталинских высоток, в том числе здания МГУ.

Со строительством новых велопешеходных мостов и набережной Москвы-реки Мневниковская пойма станет частью бесшовного паркового кластера, который раскинется на три района - здесь можно будет гулять, собираться на пикники, кататься на велосипедах. А центр города станет еще доступнее благодаря близости Кутузовского проспекта и Филевской линии метро.

Вернемся к опросу ВЦИОМ о внутренней миграции: 25% респондентов подтвердили, что планируют переезд в течение трех-пяти лет. Этого времени достаточно, чтобы дождаться завершения строительства приглянувшегося проекта и заехать в готовую квартиру. Учитывая огромные темпы развития Москвы, большинство планов, намеченных городом, будет реализовано к этому времени. Например, комплексное развитие той же Мневниковской поймы, что сделает остров в центре города одним из самых комфортных и престижных районов столицы.

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