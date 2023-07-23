Опасная вода: несколько человек ищут хабаровские спасатели

Троих человек ищут спасатели в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Три человека пропали в разных частях Хабаровского края. Спасатели из села Ракитное ведут их поиски. Люди исчезли и в природе, и на водоемах.

Так, в Вяземском районе с 7 июля ищут 33-летнего мужчину. Он пропал в районе села Аван. В тот день он вышел из автобуса и ушел в неизвестном направлении. За прошедшие сутки спасатели с собаками и беспилотниками обследовали четыре квадратных километра местности. К сожалению, поиски пока результатов не дали.

Остальные два поиска идут на воде - в Бикинском районе и краевой столице.

- В Хабаровске вечером 22 июля поступила информация, что в районе дома на улице Бойко-Павлова, 15 в Амуре предположительно утонула женщина 39 лет. На место приехали городские спасатели, они осмотрели береговую черту и акваторию, но поиски результатов не дали. Сегодня утром в предполагаемый район места происшествия выехала группа водолазов-спасателей с необходимым снаряжением для обследования дна реки. Городские спасатели продолжат осматривать акваторию, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

А утром 23 июля в Бикинский район отправилась еще одна команда. Там 20 июля в реке Бикин утонул 30-летний мужчина. Пока его тело не нашли. На месте спасатели проверяют берег и осматривают акваторию.

Специалисты в который раз просят соблюдать правила поведения у воды, купаться только в оборудованных местах, не оставлять детей без присмотра, не заходить далеко в воду, если не умеете плавать, не нырять в воду с мостов и пристаней, заплывать за буйки.

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