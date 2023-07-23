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Происшествия23 июля 2023 5:23

Детство в душе: хабаровчанин украл из магазина вертолеты на пульте управления

За кражу игрушек из магазина задержали жителя Хабаровска
Василина ИКОННИКОВА
За кражу игрушек из магазина задержали жителя Хабаровска

За кражу игрушек из магазина задержали жителя Хабаровска

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Как известно, мужчины остаются детьми еще долго после взросления. В Хабаровске полиция по горячим следам задержала 29-летнего слесаря местного предприятия. Он обокрал один из магазинов, стащив оттуда игрушки.

Директор магазина в поселке Березовка, заметивший пропажу, обратился в полицию. Он рассказал, как все было. Утром в торговую точку заглянула компания пьяных мужчин. Пока двое выбирали продукты на обед, один засмотрелся на другие товары. А если быть точнее – вертолеты на пульте управления.

- Их знакомый взял в полки два игрушечных вертолета, работающих с пульта дистанционного управления, и спешно покинул зал. Ущерб заявительница оценила в сумму порядка 24 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские просмотрели записи с камер наблюдения, составили фоторобот и уже в течение дежурных суток поймали воришку. В поле зрения полиции хабаровчанин попал впервые. Игрушки изъяли у него дома. Мужчина оправдался тем, что был пьян.

На него завели уголовное дело по статье кража. За желание поиграть в вертолетики он может провести в колонии до пяти лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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