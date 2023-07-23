Детство в душе: хабаровчанин украл из магазина вертолеты на пульте управления

За кражу игрушек из магазина задержали жителя Хабаровска
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Как известно, мужчины остаются детьми еще долго после взросления. В Хабаровске полиция по горячим следам задержала 29-летнего слесаря местного предприятия. Он обокрал один из магазинов, стащив оттуда игрушки.
Директор магазина в поселке Березовка, заметивший пропажу, обратился в полицию. Он рассказал, как все было. Утром в торговую точку заглянула компания пьяных мужчин. Пока двое выбирали продукты на обед, один засмотрелся на другие товары. А если быть точнее – вертолеты на пульте управления.
- Их знакомый взял в полки два игрушечных вертолета, работающих с пульта дистанционного управления, и спешно покинул зал. Ущерб заявительница оценила в сумму порядка 24 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Полицейские просмотрели записи с камер наблюдения, составили фоторобот и уже в течение дежурных суток поймали воришку. В поле зрения полиции хабаровчанин попал впервые. Игрушки изъяли у него дома. Мужчина оправдался тем, что был пьян.
На него завели уголовное дело по статье кража. За желание поиграть в вертолетики он может провести в колонии до пяти лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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