Из воды – в больницу: биробиджанские пляжи признали опасными для купания

Проверку Роспотребнадзора не прошли популярные пляжи в Биробиджане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Купальный сезон в самом разгаре. Жителей Еврейской автономии практически каждый день предупреждают об опасности купания: дно озер или течение рек может быть непредсказуемым, а от холодной воды сведет мышцы. Однако опасно не только это. Как оказалось, популярные места отдыха биробиджанцев содержат в себе вредные микробы и бактерии.

Проверку организовали сотрудники Роспотребнадзора. Они проводят такие исследования каждый месяц. И вот июльские дали неутешительный результат. Специалисты взяли 117 проб из 23 водоемов, где любят купаться жители города.

К счастью, возбудителей кишечных инфекций, яиц и личинок гельминтов и других вредных микробов, от которых можно подхватить инфекцию, в воде не нашли. Но это не значит, что все идеально.

- Вместе с тем, 15,4 процента проб не соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на всех водных объектах, используемых населением в рекреационных целях («Логово Скорпиона», городской парк культуры и отдыха, в районе улицы Шалаева), - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по ЕАО.

А на пляже горпарка в почве нашли энтероккоков. Это бактерии, которые могут вызвать различные инфекции, в том числе, эндокардит, инфекцию мочевых путей, простатит, внутрибрюшную инфекцию и другие.

Специалисты советуют не подвергать свое здоровье риску и не купаться в неположенных местах. Тем более, не стоит употреблять эту воду в качестве питьевой или для полива растений.

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