Всю неделю жителей региона ждут дожди с прояснениями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Хабаровском крае 24-28 июля 2023 года остается неустойчивой. Всю неделю жителей региона ждут дожди с прояснениями. Высокие температуры и влажность создадут духоту. Такое положение дел сохранится до конца июля.

ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 24-28 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Погода на неделю в Хабаровском крае 24-28 июля 2023 заставит жителей помучаться. С 25 числа обрушатся дожди, осадки ожидаются и в региональной столице. Пару пасмурных дней, и выйдет солнце.

К концу недели, согласно прогнозу в Хабаровском крае 24-28 июля 2023 года, снова начнутся дожди. Регион зальют ливни, местами прогремит гром и засверкают молнии. Подобная погода будет до конца недели

И все это при высоких температурах. Днем столбики термометров поднимутся до +28+33 градусов. Стоит готовиться к душной погоде в Хабаровском крае 24-28 июля 2023 года.

- В начале следующей недели будет полегче. Приходят воздушные массы с более низкими температурами. С августа в регионе будет солнечно и попрохладнее, - рассказала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

В августе в Хабаровском крае традиционно выпадает больше осадков, чем в предыдущие июнь и июль. Точного прогноза на последний месяц лета пока нет, но синоптики предупреждают: стоит быть готовыми к сильным и частым дождям.