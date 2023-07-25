Доступная рыба будет

Ольга Булкова, председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза, председатель Общественного совета при комитете рыбного хозяйства Правительства Хабаровского края​

На первом в этом году заседании рабочей группы по организации работы в целях обеспечения жителей региона продукцией в рамках губернаторского проекта «Доступная рыба» Ольга Булкова озвучила, что предприятия Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза начнут поставку белорыбицы в августе. В Охотске под погрузкой уже стоит транспортный рефрижератор «Плутонас», на нем доставят 20 тонн камбалы.

Рыбаки союза в течение нескольких лет отгружают в торговые сети охотскую камбалу, у покупателей она пользуется хорошим спросом, что и понятно, ведь приоритет этого отраслевого объединения - высочайшее качество сырья, во многом зависящее от происхождения и обработки. Ученые подтверждают, что именно в холодном, экологически чистом Охотском море российские рыбаки добывают камбалу самого лучшего качества. На естественном корме она нагуливает больше жира и не содержит вредных веществ, поэтому ее польза и вкус очевидны.

Между тем камбала - очень ликвидный товар, и она востребована на всех международных аукционах. Ее ценят в Китае, Южной Корее, в Японии, но рыбаки Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза поставляют камбалу только на внутренний рынок региона.

Председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза прокомментировала «КП» вопрос и о том, появится ли в продаже по народным ценам лосось.

- Горбуша, кета и гольцы по губернаторскому проекту «Доступная рыба» будут переданы в розницу во второй половине сентября. Наши предприятия принимают участие в этой важной социальной миссии с 2015 года. Мы сами - жители края и заинтересованы, чтобы на прилавках для наших земляков рыба была в достаточном количестве и в широком ассортименте, по ценам, приближенным к себестоимости, - подчеркнула Ольга Булкова.

Председатель через наш медиахолдинг обратилась со словами благодарности к руководителям рыболовецких предприятий Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза, принимающим участие в губернаторском проекте. Это рыболовецкий колхоз имени Ленина, рыболовецкая артель «Иня», ООО «Востокинвест», рыболовецкая артель (колхоз) имени 50 лет Октября, ООО ПКФ «Ларга», ООО РПК «Кухтуй».

Комсомолка присоединяется к лидеру Крайрыбакколхозсоюза. Рыбаки действительно помогают населению в такое сложное время, когда из-за санкций расходы на организацию промысла увеличились многократно. Это касается и ставок ВБР на лосося, они стали больше в несколько раз. Выросли также транспортные расходы и накладные расходы, это связано с импортозамещением упаковки.

Но несмотря на все эти проблемы, предприятия Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза, помимо проекта «Доступная рыба» в городах, уже в августе вновь организуют непосредственно в районах промысла выездные ярмарки по доступным ценам, где будет представлена парная и свежемороженая рыбная продукция и полуфабрикаты.

По плану - безвозмездный развоз рыбной продукции по домам северян - ветеранов, тружеников тыла, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также в школы и детские сады. Это достойная поддержка для тех, кто живет в отдаленных рыбацких поселках и является щитом России на восточных рубежах.

Гуманитарные конвои с рыбой от союза, возглавляемого Ольгой Булковой, будут направлены и на фронт.

Телеграм-канал Ольги Булковой.