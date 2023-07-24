«Держитесь, я рядом!»: юнармеец из ЕАО спас двоих подростков от гибели

Саша Ветров - юнармеец из ЕАО, бросился на помощь тонущим подросткам Фото: Юнармия ЕАО

«Все будет хорошо, слушай мой голос, постарайся удержаться на воде, я рядом, сейчас помогу!» Юнармеец Саша Ветров несколько дней назад совершил самый настоящий подвиг - он поочередно вытащил из реки едва не утонувших подростков. Двое ребят не прислушались к предостережениям случайного прохожего и заплыли на глубину реки Биджан, а вот выплыть при таком сильном течении сами уже не смогли. Начали тонуть и захлебываться. Парням повезло, что Саша был рядом, в ином случае исход оказался бы трагическим.

Саша Ветров в рядах юнармии ЕАО уже около шести лет, активный, деятельный, с лидерскими качествами - парень по праву является командиром своего отряда. Он только-только окончил школу и решил летом помочь на раскопках в селе Дежнево - там, к слову, работают геологи - ищут предметы быта переселенцев-казаков, живших в этом месте в 1850-е годы.

Жара и солнцепек в июле - страшное дело, без воды не обойтись. Саша решил освежиться, подошел к берегу и увидел, что двое подростков купаются. Течение на Биджане мощное, парень предупредил ребят, чтобы были осторожными, не ходили на глубину, иначе унесет. Но те, конечно, не послушали. Немного освежившись речной водой, Саша было хотел возвращаться к раскопкам, как вдруг услышал крики о помощи, парень понял - подростки в беде, надо что-то делать.

Саша, не раздумывая, бросился в воду, пока плыл - оценил, кому помочь в первую очередь, кто слабее, и все время разговаривал с ним, поддерживал, говорил, чтобы не паниковал и постарался удержаться на воде. «Подними руку вверх, но не хватай меня, сейчас я помогу, главное - держись!» - говорил юнармеец.

Потихоньку он вытащил парня на берег и бросился за вторым, все это время герой кричал и звал на помощь, тут же подоспели геологи, бросили Саше надувной матрас, и он, придерживая второго парня, подтолкнул его к импровизированному спасательному плоту. Тот ухватился, и так ребята выплыли.

- Саша Ветров - хороший парень, с явными лидерскими качествами. Он капитан своего отряда, всегда старается быть первым, во всем, приходит на помощь товарищам, всегда помогает. Вот и в этой ситуации действовал быстро и отважно, применив все знания и умения, полученные на уроках ОБЖ. Сейчас жизни и здоровью подростков ничего не угрожает, - рассказали «КП» - Хабаровск» в Юнармии ЕАО.

Парня хотят представить к награде Фото: Юнармия ЕАО

Ребята остались живы благодаря поступку юнармейца, страшно подумать, что могло случиться, не окажись он рядом в тот роковой момент. На реках очень сильное течение, а дети зачастую игнорируют инстинкты самосохранения и рискуют собственными жизнями. Задача родителей донести до детей правила поведения, ведь купаться в таких реках - опасно. Юнармеец же поступил отважно, и это не останется неотмеченным, Сашу Ветрова хотят представить к награде за спасение человеческих жизней.

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