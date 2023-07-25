«Нас атаковали… бабочки!»: в Комсомольске зафиксировали нашествие шелкопряда

Белокрылые вредители захватили Комсомольск Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

«Они, конечно, симпатичные, беленькие, да только сейчас размножаться начнут, а весной мне всю сливу и дичку поедят. Брызгать химией не хочу, травиться потом. Знаем, проходили, уже было такое лет пятнадцать назад, все мне поели». Дачники Комсомольского района последнюю неделю как на иголках - регион атаковали бабочки непарного шелкопряда, а если по огороду полетели эти красотки, то быть беде - в опасности все плодовые, на будущий год их могут подчистую съесть гусеницы.

НАШЕСТВИЕ БЕЛОКРЫЛЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Галина Иванова - дачница со стажем, сообщила редакции «КП» - Хабаровск», что заподозрила неладное еще неделю назад, когда бабочек стало больше, чем в прошлые годы. А позже прочитала, что действительно нашествие.

- Непарный шелкопряд - это бабочка, распространенная в умеренных широтах Евразии и завезенная в Северную Америку. Наша азиатская раса непарного шелкопряда - самая агрессивная и отнесена к карантинным объектам в России, - рассказывает Ольга Куберская, энтомолог Комсомольского заповедника.

Шелкопряд может за раз отложить больше 300 яиц. А отложенные яйца способны пережить морозы ниже -30 градусов. Осенью в яйцах формируются гусеницы, а потом на зиму уходят в диапаузу - типа анабиоза. Весной гусеница ускоряется в развитии. Узнать их просто - они упругие и черного цвета.

КАК БОРОТЬСЯ С ГУСЕНИЦАМИ В ОГОРОДЕ

Одна гусеница способна съедать 30 килограммов листьев. Если гусеницы атакуют дерево и поедят всю листву, без фотосинтеза оно может просто погибнуть.

Гусеница способна съедать 30 килограммов листьев Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Огородникам не стоит паниковать, избавиться от вредителя можно, главное - вовремя заметить угрозу. Самый простой способ - это сжигать яйцекладки. На стволы можно крепить клеевые кольца, чтобы гусеницы не поднялись к кроне и не уничтожили ее.

Нашествие непарного шелкопряда в прошлый раз отмечали еще в 2006-2008 годах на Дальнем Востоке. Много бабочек было также в Приморье, Забайкалье и Китае. Но живет эта бабочка недолго, и сама вспышка уже пошла на спад. Кстати, в Хабаровске сейчас этих бабочек практически нет.

К слову, для человека эти насекомые абсолютно безвредны, ущерб от них ощущают только растения. При этом нашествие непарного шелкопряда некоторые считают более страшной бедой, нежели ядерная угроза. Это происходит потому, что в социальных сетях растет уровень тревожности из-за шелкопряда. Люди выкладывают уничтоженные деревья, а в комментариях пишут, что при полной тишине слышно, как гусеницы поедают листья.

К счастью, сейчас нашествие бабочек уже идет на спад. К 25 июля в Комсомольском районе их стало куда меньше, чем было еще несколько дней назад. Вероятно, яйца не переживут суровую комсомольскую зиму, и ни о каком вреде от этих насекомых жители по весне не услышат.

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