Устроил пытки из-за сломанной машины: мужчина из мести пробил голову знакомому в Хабаровском крае

Мужчина избил знакомого под вымышленным предлогом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Николай* стал жертвой неадекватного приятеля, который без причины избил его до полусмерти. Мужчина несколько раз терял сознание, но мучитель не останавливался. Он приводил беспомощного в чувство, а после продолжал колотить его по голове руками и ногами.

ВЫВЕЗ НА ОКРАИНУ

Жители Сукпая праздновали 9 Мая. Почти все население небольшого поселка пришло на площадь к местному Дому культуры, поэтому улицы заметно опустели. Среди толпы Виталий* заметил старого знакомого и пошагал к нему. Он отвел Николая в сторону, чтобы поговорить.

Виталий начал обвинять приятеля в том, что мужчина виноват в поломке машины другого человека, и предложил проехать к ее владельцу, чтобы прояснить ситуацию. Николаю больше ничего не оставалось, как проследовать за знакомым.

Они поехали к местному жителю. Мужчина, ошарашенный появлением гостей, отмахнулся, сказав, что ни к кому не имеет претензий. Но это не остановило к тому моменту вышедшего из себя Виталия. Он вывез Николая на окраину поселка, чтобы устроить самосуд без свидетелей.

«НАКАЗАЛ» С ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ

Машина остановилась на удаленной улице, где, как казалось Виталию, никто не увидит побоище. Мужчины вышли из авто, и буквально сразу на Николая обрушился первый удар. Он пришелся по голове, отчего пострадавший потерял равновесие. Виталий не остановился. Он начал колотить знакомого кулаками и ногами, пока тот не потерял сознание. Но на этом «наказание» не закончилось. Мужчина привел в чувство беспомощного, а после еще несколько раз ударил его по голове. Николай снова ненадолго отключился.

- Он несколько раз приводил в чувство потерпевшего, чтобы продолжить избивать. Мужчина получил минимум 26 ударов, в основном по голове. Позже врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга, множественные кровоподтеки на туловище, ссадины на руках и ногах и резаную рану на пальце, - рассказали «КП» - Хабаровск» в прокуратуре Хабаровского края.

ПРИГОВОР ДЛЯ «КАРАТЕЛЯ»

Виталий стал фигурантом дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью». Расследование продолжалось несколько месяцев. Хотя мужчина свою вину не признал, собралось достаточно доказательств, чтобы предъявить ему обвинения.

- Он считал, что совершил преступление без свидетелей, но это не так. Нашлись люди, которые видели, как все было. Но фигурант отказался давать показания, - уточнила «КП» - Хабаровск» старший помощник прокурора Хабаровского края по работе со СМИ Анна Исаева.

Суд признал вину обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью 46-летнему потерпевшему. Его приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима.

*Все имена изменены

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