Устроил пытки из-за сломанной машины: мужчина из мести пробил голову знакомому в Хабаровском крае

Мужчина избил знакомого под вымышленным предлогом
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Николай* стал жертвой неадекватного приятеля, который без причины избил его до полусмерти. Мужчина несколько раз терял сознание, но мучитель не останавливался. Он приводил беспомощного в чувство, а после продолжал колотить его по голове руками и ногами.
Жители Сукпая праздновали 9 Мая. Почти все население небольшого поселка пришло на площадь к местному Дому культуры, поэтому улицы заметно опустели. Среди толпы Виталий* заметил старого знакомого и пошагал к нему. Он отвел Николая в сторону, чтобы поговорить.
Виталий начал обвинять приятеля в том, что мужчина виноват в поломке машины другого человека, и предложил проехать к ее владельцу, чтобы прояснить ситуацию. Николаю больше ничего не оставалось, как проследовать за знакомым.
Они поехали к местному жителю. Мужчина, ошарашенный появлением гостей, отмахнулся, сказав, что ни к кому не имеет претензий. Но это не остановило к тому моменту вышедшего из себя Виталия. Он вывез Николая на окраину поселка, чтобы устроить самосуд без свидетелей.
Машина остановилась на удаленной улице, где, как казалось Виталию, никто не увидит побоище. Мужчины вышли из авто, и буквально сразу на Николая обрушился первый удар. Он пришелся по голове, отчего пострадавший потерял равновесие. Виталий не остановился. Он начал колотить знакомого кулаками и ногами, пока тот не потерял сознание. Но на этом «наказание» не закончилось. Мужчина привел в чувство беспомощного, а после еще несколько раз ударил его по голове. Николай снова ненадолго отключился.
- Он несколько раз приводил в чувство потерпевшего, чтобы продолжить избивать. Мужчина получил минимум 26 ударов, в основном по голове. Позже врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга, множественные кровоподтеки на туловище, ссадины на руках и ногах и резаную рану на пальце, - рассказали «КП» - Хабаровск» в прокуратуре Хабаровского края.
Виталий стал фигурантом дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью». Расследование продолжалось несколько месяцев. Хотя мужчина свою вину не признал, собралось достаточно доказательств, чтобы предъявить ему обвинения.
- Он считал, что совершил преступление без свидетелей, но это не так. Нашлись люди, которые видели, как все было. Но фигурант отказался давать показания, - уточнила «КП» - Хабаровск» старший помощник прокурора Хабаровского края по работе со СМИ Анна Исаева.
Суд признал вину обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью 46-летнему потерпевшему. Его приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима.
*Все имена изменены
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