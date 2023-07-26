Накормить жителей и найти новых партнеров по экспорту: на Дальнем Востоке строят новый рыбный порт

Тематическое фото Фото: Евгения ГУСЕВА

ВЭБ.РФ поддержала крупный проект по строительству нового порта во Владивостоке. Общий объем вложений составит девять миллиардов рублей, корпорация уже предоставила более 3,33 миллиарда льготного финансирования. Инвестиции в инфраструктурное развитие Дальнего Востока - один из приоритетов для организации развития, а эффективная логистика сегодня прямо влияет на конкурентоспособность региональной продукции. Перспективы нового проекта оценил Александр Ходачек, доктор экономических наук, профессор, президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге.

Точка роста для всего региона

Начнем с того, что Дальний Восток всегда являлся одним из ключевых звеньев в нашей системе продовольственной безопасности. Практически весь наш океанический флот был так или иначе связан с этим регионом - с Владивостоком, Петропавловском-Камчатским, Находкой, Советской Гаванью, где располагались крупные рыбопромысловые базы, заводы по переработке и прочая инфраструктура. И этот статус, и функцию Дальнего Востока с появлением нового рыбного порта, который строится при поддержке ВЭБ, мы получим возможность дополнительно укрепить и усилить. С точки зрения задач, которые решает проект, внимание и поддержка со стороны ВЭБ.РФ абсолютно оправданы.

Кроме того - нельзя недооценивать значимость подобного рода проектов и для самого региона. В девяностые годы ситуация на Дальнем Востоке по многим показателям очень сильно ухудшилась: массово закрывались предприятия, рыбопромысловый флот ветшал и не обновлялся, люди массово уезжали в поисках заработка. Как результат - всего за десять-пятнадцать лет количество рабочей силы, здорового работоспособного населения сократилось почти в два раза. Сейчас мы имеем возможность эту проблему решить за счет создания новых рабочих мест и привлечения востребованных высококвалифицированных специалистов.

Вообще, на мой взгляд, новый порт следует рассматривать даже не столько как самостоятельный проект, самостоятельный промышленный комплекс, сколько как региональную точку роста. Судите сами. Во-первых, появление такого рода объектов всегда влечет за собой восстановление старой и появление новой социальной инфраструктуры. Это и физкультурно-оздоровительные комплексы, и поликлиники, и дома культуры, и строительство нового комфортного жилья для персонала, и налаживание системы быта в целом. Это общественный транспорт - людям же нужно будет как-то добираться до нового места работы. Подтянутся и сопутствующие отрасли промышленности. Это могут быть, например, фабрики на берегу для более глубокой переработки сырья. И производственные объекты, потому что рыба - это не только филе и консервы. Это еще и, скажем, ценная рыбная мука, которую можно использовать в сельском хозяйстве для изготовления комбикормов для птицы и скота. Или фармацевтические компоненты - рыбий жир, таурин, различные ферменты, белки, кислоты, витамины. Вообще, это очень важный вопрос, потому что у нас сейчас рыбная отрасль устроена так, что большинство побочных продуктов идет на выброс, в то время как их можно было бы с пользой применять в других отраслях. Так что реализация принципа глубокой переработки в новом порту, на мой взгляд, может эту проблему если и не снять совсем, то, по крайней мере, сильно ослабить.

Ну и кроме того, мы сможем насытить сам Дальний Восток его же собственной продукцией - местной, недорогой и качественной - а не вынуждать людей, живущих у моря, покупать импортную рыбу по завышенным ценам.

Тематическое фото Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Перестройка экспорта и новые партнеры

Еще один важный аспект - экспорт. Здесь, в проекте, тоже можно выделить два ключевых момента. Первый - если мы запустим новые мощности и освоим глубокую переработку, мы сможем активнее поставлять уже имеющимся иностранным партнерам (тому же Китаю, например) готовую продукцию, которая стоит выше и ценится больше, чем необработанное сырье. Второй - с появлением новых промышленных объектов можно ожидать и появления новых интересантов. На мой взгляд, с учетом сложившейся ситуации в мире большой интерес к нашей рыбе и ее производным могли бы проявить Индия, Северная Корея и даже та же Япония, с которой мы, несмотря на ее статус «недружественной страны», продолжаем поддерживать отношения - в том числе товарно-денежные.

Развитие внутренней логистики

Наконец, новый порт может стимулировать развитие внутренней логистики. Как один из вариантов - активизировать грузовое сообщение по Северному морскому пути. Оно у нас и так растет, но сейчас из одной части страны в другую через Арктику перегоняют в основном углеводороды - нефть, бензин, мазут. Появление новых категорий грузов позволит активнее использовать новые маршруты и логистические точки - тот же Санкт-Петербург, откуда на Дальний Восток могут регулярно поставлять машины и механизмы и другие необходимые товары.

Подытоживая: на мой взгляд, строительство подобных объектов вполне может стать - и, скорее всего, станет - первым звеном в длинной цепочке социальных и экономических достижений. С появлением дополнительных мощностей появятся дополнительные товары, а с появлением товаров - дополнительный спрос и приток дополнительных финансов. А после появления достаточной финансовой базы можно будет задумываться и о дальнейшем развитии рыбопромышленной отрасли в целом - строительстве новых комплексов глубокой переработки и новых современных рыболовецких судов. В целом с учетом стратегически важного значения развития Дальнего Востока для экономики страны фокус ВЭБ.РФ на привлечении инвестиций в макрорегион позволяет решить важнейшие вопросы: логистики, строительства и развития инфраструктуры, создания новых рабочих мест и роста ВРП, импортозамещения и повышения продовольственной безопасности.