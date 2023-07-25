Хранили в сарае 50 миллионов рублей: 1,5 тонны бивней мамонта нашла ФСБ у жителей Хабаровского края

Предварительная оценочная стоимость артефактов превышает 50 миллионов рублей Фото: Оперативная съемка

В Хабаровском крае пресечен незаконный оборот палеонтологических останков мамонтовой фауны. Ценные древности хранились в деревянном сарае. Следствие выясняет все обстоятельства.

Окаменелые бивни «нелегальные палеонтологи» хранили под деревянным полом сарая в Бикинском районе. Всего сотрудники местного пограничного управления ФСБ России изъяли более 1,5 тонны останков мамонтов в полипропиленовых мешках. Документов, подтверждающих законность их добычи, не было.

- Предварительная оценочная стоимость выявленных артефактов превышает 50 миллионов рублей. Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в Центре общественных связей ФСБ России.

Древние кости пользуются большим спросом у ценителей изделий из бивней мамонтов. Мастера изготавливают из окаменелостей картины, фигурки, статуэтки, предметы быта, столовые приборы, фурнитуру для одежды и мебели, и многое другое. Стоимость таких работ может доходить до нескольких миллионов рублей.

Сейчас следователям предстоит выяснить, где мужчины взяли древние кости и куда планировали отправить. К слову, масштабная добыча бивней мамонта в России разрешена только по лицензии. Вывоз и продажа артефактов зарубеж проводится только с одобрения Минкультуры.

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