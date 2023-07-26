Константин Головко: «Сегодня любой гражданин России может заключить контракт»

Осенью депутат планирует возвращение в зону СВО Фото: Администрация Хабаровска

Когда страна позвала, депутат Хабаровской городской Думы по избирательному округу №12 Константин Головко не остался в стороне и отправился в зону проведения СВО. Народный избранник рассказал, что сподвигло его оставить административные дела в Хабаровске, и какие планы имеет после отпуска.

- Константин Анатольевич, как решились поехать?

- Как настоящий мужчина, я обязан выполнять клятву, данную родине. И вместо того, чтобы бегать и собирать справки, я, по первому зову пошел защищать. К моменту начала мобилизации я уже дважды пытался уехать, но, в силу возраста, я уже был снят с воинского учета. Однако с третьего раза получилось. Сейчас система стала более отлаженной, и сегодня любой гражданин России, годный по состоянию здоровья, может заключить контракт.

- Перед отправлением была ли переподготовка и как она пригодилась на месте?

- Я в свое время прошел хорошую подготовку в войсках специального назначения, поэтому мне было понятно, что от меня потребуется. Тем не менее, многое за это время изменилось, в том числе, техника. Изучали, знакомились, вспоминали основы медицинской подготовки. Новой полезной информацией стало изучение тактики ведения боя в городской черте – с этими знаниями раньше был не знаком.

- Получалось ли удаленно участвовать в работе городской Думы или все силы были брошены в другом направлении?

- Удалось посодействовать с коллегами из других городов. Однажды мы были откомандированы для выполнения задач в составе другого подразделения, и попали в Таганрог. По телефону я вышел на городскую Думу города Таганрог, отправился на встречу с председателем местной Думы. Обсудили, какую они оказывают помощь, и как они могут быть полезны нам. Обратились с просьбой по дровам, потому что стояла холодная зима. Через три дня нас приглашают на один из крупных заводов, где нам загружают две полные машины дров. Затем мы были в городе Новочеркасск, где также выстроили взаимодействие с местной городской Думой. В регионе есть проблема с питьевой водой, но наше небольшое подразделение в пригороде обеспечивали питьевой водой бесплатно.

- Как устроен армейский быт? Предоставляется ли необходимая экипировка или что-то приобреталось самостоятельно?

- Благодаря командованию нашего подразделения, мы получили полное обмундирование: осеннюю одежду, зимние бушлаты, берцы, сапоги резиновые, бронежилеты. Здесь многое зависит от возможностей воинских частей. Есть подразделения, где ситуация с обмундированием обстоит не так радужно. Поэтому где-то люди сами докупались, по возможности, но большой вклад вносит и гуманитарная помощь. Когда выезжали из Хабаровска, то у каждого было по два рюкзака: один – армейский, с тем, что выдали, и второй – тот, что привез с собой. Таскать такой объем непросто, но на месте все пригодилось. По итогу, армейские сапоги, которые выдавали, оказались неудобными, мы покупали сапоги с чулками. Также вместо предоставленных перчаток пришлось купить тактические.

- Какие планы по пребыванию в Хабаровске?

- Сейчас приехал в отпуск, во время которого был направлен на комиссию в госпиталь. После прохождения врачебной комиссии планируется операция, и в начале сентября я возвращаюсь в зону проведения СВО.