Волонтеры включились в работу по формированию мастер-плана Хабаровска

Жителям рассказывают. какой вклад они могут внести в развитие города Фото: Администрация Хабаровска

Еще одной возможностью для хабаровчан принять участие в будущем преображении собственного города является создание общественных советов по развитию Хабаровска. С их помощью инициативные граждане смогут доносить до руководства города свое видение о том, в каком направлении должен двигаться Хабаровск. Власть, в свою очередь, сможет оценивать востребованность горожанами реализуемых проектов.

Формирование мастер-плана краевой столицы – дело, которое касается всех жителей, заинтересованных в положительных изменениях вокруг себя. Для полноты картины и увеличения охвата мнений на помощь общественным советам пришли волонтеры. Сегодня на улицах Хабаровска можно встретить помощников, которые делятся с жителями всей информацией об устройстве мастер-планов и о том, какой вклад в развитие города может сделать каждый человек.

Как отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук, совместная работа населения позволит вывести город на новый уровень.

- Я верю, что, благодаря общим усилиям, Хабаровск станет полностью соответствовать высокому статусу крупнейшего города Дальнего Востока и превратится в место притяжения для новых жителей и гостей. Сделаем его таким вместе! – заявил градоначальник.

Доработанный мастер-план будет презентован президенту России в сентябре 2023 года. Но на этом деятельность общественных советов не прекратится – орган продолжит работать с хабаровчанами на постоянной основе.