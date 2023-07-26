Обломаны клыки и нет зуба: стало известно состояние амурского тигра, который напал на охотоведа в Хабаровском крае

Вероятно, тигр посчитал, что человек отберет у него добычу, и напал на инспектора Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Очередной конфликтный амурский тигр изъят из дикой природы в Хабаровском крае. Самца отправили в реабилитационный центр за то, что он напал на инспектора охотнадзора 12 июля. Мужчина выжил, зверю удалось сбежать.

СОБАКОЕД

Амурский тигр совершил набег на поселок Маяк (Нанайский район). Хищник убил собаку на одном из участков и потащил ее в лес. Хозяин пса позвонил в охотнадзор, на место выехали инспекторы для исследования местности.

Один из охотоведов зашел в лес, где и встретился с убийцей собаки. Вероятно, тигр посчитал, что человек отберет у него добычу, и напал на инспектора. Зверь вцепился мужчине в ногу. Охотовед быстро сориентировался, напугал хищника и смог от него отбиться.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТРАВМЫ

Тигр отпустил инспектора и скрылся в тайге. Мужчина выжил и получил травмы средней степени тяжести. Было решено отловить хищника, на его поиски выдвинулась группа специалистов. Две недели они искали зверя, 25 июля тигр был пойман. Оказалось, что у хищника на верхней челюсти нет одного клыка, остальные обломаны. У тигра средняя степень истощения.

- Хищники, перенесшие такую травму, могут успешно охотиться в дикой природе. Впрочем, пока говорить об этом рано, - сообщили в центре «Амурский тигр».

Тигра отправили на реабилитацию в центр «Утес» под Хабаровском. Здесь ему проведут тщательный осмотр, чтобы установить причину, по которой хищник ел собак. Судьбу зверя будет решать Росприроднадзор по итогам реабилитации.

СОСЕДИ

Тигр заселится в вольер, где проходил реабилитацию его сородич из города Вяземский. Он тоже убивал собак и держал в страхе местных жителей. По итогам осмотра выяснилось, что у зверя травма лапы, которая, вероятно, мешала ему добывать диких животных. В центре реабилитации под Хабаровском хищнику было тесно, из-за чего он обленился и потолстел.

В «Утесе» самец будет с тигрицей, которая питалась собаками в селе Арсеньево (Хабаровский край). 18 февраля она залезла в пустой собачий вольер и случайно закрыла себя в нем. У хищницы, по словам специалистов, нет травм.

НАПАДЕНИЯ НА ЛЮДЕЙ

В 2023 году амурские тигры напали ни троих человек в Хабаровском крае. Первой жертвой стал 19-летний Сергей. 12 февраля хищник влетел через окно в охотничий домик и чуть не убил парня. Тигра застрелил друг Сергея. Охотника спасли, ему ампутировали левую руку.

Второе нападение было зафиксировано рядом с поселком Мухен 28 марта. Здесь амурский тигр чуть не утащил в тайгу тракториста, который возился с техникой на деляне. Мужчину отбили другие работники. Аналогичная ситуация произошла в поселке Золотой 30 июня. Жертвой зверя стал вальщик леса. Его также спасли коллеги, размахивая бензопилой перед носом тигра.

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