Сергей Кравчук назвал конкретный срок сдачи детского сада на Запарина

В детский сад пойдут дети из семей, которые заселятся в жилой комплекс "Гупровский городок" Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук побывал с рабочим визитом на стройплощадке детского сада на улице Запарина. Образовательное учреждение дошкольного типа рассчитано на 190 мест, сад строят для детей из семей, которые заселятся в жилой комплекс «Гупровский городок». Завершить строительство планируется уже в этом году.

- Для того чтобы родители не испытывали трудности, мы приняли решение построить здесь детский сад. Для детей от двух месяцев будут предусмотрены четыре ясельные группы с охватом 60 человек, - сказал на объезде Сергей Кравчук.

Детский сад строится по нацпроекту «Демография», за счет федерального, краевого и городского бюджетов. На данное время забетонировали технический, первый и второй этажи здания. Сделали перекрытия, завершили наружную гидроизоляцию стен подвала и устроили пристенный дренаж. Глава города поручил ускориться, чтобы работы закончили до холодов.

- Нужно до морозов успеть закончить не только укладку асфальта, но и высадить зеленые насаждения, установить ограждения, детские игровые зоны, предусмотреть освещение.

Сад сдадут в сжатые сроки - до конца года. Следующим на очереди для строительства современного детского сада стоит микрорайон на улице Шатова. Здесь возведут образовательное учреждение на 230 мест. Стройка начнется в следующем году.

Мэр Хабаровска уделяет особое внимание инфраструктуре детства в городе и практически каждую стройку инспектирует лично, при объездах ставит конкретные сроки и задачи, а затем контролирует их сдачу. За пять лет в городе возвели несколько образовательных учреждений, в том числе Волочаевский лицей и три детских сада, отремонтировали шесть дошкольных учреждений и одну школу. Новые объекты позволят сократить или полностью исключить очереди для населения.

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