Сергей Кравчук дал поручения по обращениям жителей в ходе проезда по городу

Остановка «Топографический техникум» получит новый облик Фото: Администрация Хабаровска

Начав свой трудовой путь с работы шахтером, ныне глава города Сергей Кравчук показывает, что сам понимает, что сегодня происходит в Хабаровске, без папок и бумаг. Градоначальник лично проверяет качество работ по благоустройству, ремонту дорог и другим хозяйственным вопросам. Очередным пунктом в многочисленных объездах главы города стал Кировский район, где ведутся работы по благоустройству территорий.

После нареканий от хабаровчан начались работы по обустройству остановки «Топографический техникум».

- На данный момент подрядчик сделал новую подпорную стену и расширил остановочный карман для удобства пассажиров. Реконструкция остановки проходит комплексно: будет установлен павильон для пассажиров, затем уложат брусчатку и восстановят асфальт. Все работы планируется завершить до 20 августа, - пояснил Сергей Кравчук.

По предложению председателя общественного совета по развитию Кировского района Олега Горохова было решено украсить подпорную стену рисунками с изображениями символов города и края. Соответствующее поручение мэра принял глава Кировского района, а к отработке вопроса будут подключены студенты художественного колледжа.

Во время общения с жителями на объекте мэр услышал о проблеме безопасности ведущих к остановке лестниц. Глава города обнадежил собравшихся, рассказав, что силами подрядчика на этом месте возведут одну широкую лестницу с поручнями. Ее строительство также завершится не позднее 20 августа.

Кроме того, светлое будущее ожидает и сквер, расположенный рядом с остановкой «Топографический техникум». Как подчеркнул глава краевой столицы, сквер должен соответствовать ожиданиям жителей о благоустроенной территории.

- К обустройству этой зоны отдыха подключились предприниматели по программе частно-муниципального партнерства. Я дал поручение главе района организовать здесь работы по высадке новых деревьев этой осенью. Сейчас плотники восстанавливают здесь скамейки.

Поездка продолжилась визитом во двор дома №126 по улице Тихоокеанской, где беспокойство местных жителей вызывает состояние контейнерных площадок, куда бросают мусор не только жильцы дома, но и посторонние люди, не всегда попадающие точно в контейнер. Мэр посоветовал подключить управляющую компанию к вопросу об установке мусороприемников заглубленного типа либо установке ограждений, чтобы доступ к площадке был только у обладателей специальных чипов.

Собственники также поделились с главой города идеей участия в программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» в следующем году и продемонстрировали свой дизайн-проект. Сергей Кравчук оценил стремление жителей благоустроить свою придомовую территорию всеми доступными способами. Градоначальник поручил руководству управления ЖКХ проконсультировать собственников, пояснив все особенности подачи заявки для участия в программе.

Помимо возможностей, которые предоставляет программа «1000 дворов на Дальнем Востоке», жителям напомнили о других вариантах преображения территорий. Например, создав ТОС, можно побороться за грант на благоустройство дворовой площадки. В этом году на развитие ТОС бюджетом края выделено 250 миллионов рублей. Еще одно предложение - участие в муниципальной программе по благоустройству дворовых территорий, где благоустройство участков осуществляется на условиях софинансирования.