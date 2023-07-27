Михаил Дегтярев решил вернуть Хабаровску звание волейбольной столицы Дальнего Востока

Свой первый матч волейболистки сыграют в сентябре. Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края

Некогда Хабаровский край считался одним из самых сильных в волейболе, громко заявляя о себе на Дальнем Востоке и показывая достойные результаты на российских соревнованиях. Однако в 2012 году клуб был ликвидирован. Поэтому, получив от спортивной общественности просьбу о возрождении клуба, губернатор Михаил Дегтярев даже в текущей непростой ситуации занялся волнующим жителей вопросом.

Результатом стало появление женской команды «Амурские тигрицы», которая уже начала подготовку к своему первому сезону. Команда сформирована в год столетия российского волейбола, и в крае надеются, что новый коллектив порадует земляков успехами, как ранее это делал женский клуб «Самородок», добиравшийся до призовых мест национального чемпионата.

«Амурские тигрицы» начнут свой путь с выступлений в высшей лиге «Б», где будут играть в группе «Сибирь». Все тренировки и официальные матчи команда, по словам генерального директора клуба Станислава Волокитина, будет проводить в стенах Универсального краевого спортивного комплекса.

Дебютный для волейболисток сезон стартует в сентябре - первый матч пройдет в Иркутске в рамках Кубка Сибири и Дальнего Востока, а регулярный чемпионат начнется на месяц позже. Поболеть за своих хабаровчане смогут только в начале 2024 года, когда команда проведет ряд домашних матчей со всеми соперниками по группе «Сибирь».

Как заявляет тренерский штаб, при формировании состава была проделана большая работа.

- Есть некоторые позиции, на которые сейчас смотрим местных молодых волейболисток. Те, у кого есть определенные задатки, тренируются с нами и при возможности смогут получить свой шанс, - рассказал Александр Щурин, главный тренер ВК «Амурские тигрицы».

Хабаровский край не мог долгое время оставаться без профессионального волейбола, ведь в регионе этот вид спорта является одним из самых популярных - на регулярной основе им занимаются порядка 17 тысяч человек. А в 2007 году о Хабаровске узнал весь волейбольный мир, когда в краевой столице прошел этап мирового Гран-при среди женщин - впервые в России. А два года спустя Хабаровск стал площадкой для проведения этапа Мировой лиги среди мужских команд.