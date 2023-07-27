Скелет и пакет за 10 копеек: над страшной находкой ломают голову следователи в Хабаровском крае

Специалистам удалось реконструировать облик мужчины Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

Специалисты в Хабаровском крае пытаются раскрыть тайну смерти неизвестного мужчины. Его останки были найдены в лесу около мусорной свалки в Николаевске. При себе у него были советские деньги.

Человеческие кости были обнаружены 30 сентября 2022 года, при каких обстоятельствах - не раскрывается. Известно, что на месте ЧП найдены одежда, аксессуары и другие предметы. Все было изъято и направлено на экспертизы. Специалистам удалось реконструировать облик мужчины.

Умершему мужчине было около 44-49 лет Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

- Согласно выводам медико-криминалистической судебной экспертизы, обнаруженные костные останки принадлежат одному человеку мужского пола монголоидной расы, возрастом 44,6 года (плюс-минус пять лет), ростом 166,3 сантиметра (плюс-минус пять сантиметров), - рассказала Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю.

Как долго кости пролежали в земле - неизвестно. Но по найденным вещам можно предположить: мужчина скончался давно. При себе у него были восемь монет СССР и пакет с надписью «для непищевых продуктов, цена десять коп.». Рядом нашли мешок, на котором значилось «МУКА, пшеничная мука» и расческу-гребешок.

Вероятно, мужчина был одет в пиджак и брюки темно-серого цвета, черные кожаные демисезонные ботинки. Также на месте были найдены два клапана накладных карманов клетчатой бело-синей рубашки и красный ремешок.

Всех, кому что-либо известно об обстоятельствах смерти мужчины, либо его личности, следователи просят сообщить по телефону: 8 (4212) 292-311.

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