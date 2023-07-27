Дымка над Хабаровском продержалась почти сутки Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Днем 26 июля небо над городом резко стало серым, а видимость упала в несколько раз. Дым в Хабаровске заметили жители всех районов краевой столицы и даже за ее пределами. Вместе со смогом люди ощущали странный запах. Кому-то он напоминал хлорку, другим - продукты горения. Но ни одна из версий не оказалась правильной.

Дым в Хабаровске продержался до конца дня, и даже утром 27 июля все еще чувствовались последствия аномального явления. Воздух все еще был недостаточно прозрачным, и в нем витал неприятный запах. Несмотря на то, что ажиотаж вокруг смога в четверг постепенно пошел на спад, жителей все еще волновал главный вопрос - а что это было?

26 июля в краевом управлении Роспотребнадзора сообщили, что воздух проверят на содержание вредных примесей.

- Введен лабораторный контроль состояния атмосферного воздуха. Исследования проводятся на содержание взвешенных веществ, оксида углерода, окислов азота, диоксида серы, - говорили в среду в Роспотребнадзоре по Хабаровскому краю.

Уже днем 27 июля результаты исследований были готовы. Специалисты не нашли опасных веществ в воздухе.

- В образцах ничего страшного не нашли. Для корректности результатов проверку проводили сразу в трех точках в районе имени Лазо. Все пробы оказались чистыми, - рассказала «КП» - Хабаровск» представитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Анастасия Судакова.

Специалисты говорят, что замеченный дым в Хабаровске был вовсе не тем, чем казался. На самом деле это водяной пар, а неприятный запах чувствовался из-за озона в воздухе.

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