Медперсоналу хабаровских роддомов не грозит сокращение

Объединение осуществляется с целью повышения качества обслуживания рожениц Фото: Артем КИЛЬКИН

В век интернета информация интерпретируется массой разных вариантов, и большая часть людей доверяет той новости, которую увидели первой, не разбираясь в достоверности фактов. Так, Хабаровск облетела новость о скором сокращении медицинского персонала родильных домов краевой столицы в связи с объединением роддомов №1, №2 и №4. Однако профильные ведомства уверяют, что бояться ни медицинским работникам, ни беременным женщинам нечего.

Как пояснили в министерстве здравоохранения, реорганизация медицинских учреждений действительно была запущена в Хабаровске, однако закрытие какого-либо родильного дома не входило и не входит в планы региона.

- В соответствии с распоряжением правительства Хабаровского края, в целях оптимизации сети здравоохранения, а также повышения эффективности материального и кадрового потенциала было принято решение о присоединении родильных домов №1 и №2 к родильному дому №4. Однако речь идет лишь про объединение трех юридических лиц в одно. Медицинский персонал в прежнем составе продолжит оказывать медицинскую помощь в полном объеме, - подчеркнула Жанна Васильева, исполняющая обязанности заместителя министра здравоохранения Хабаровского края.

Главная причина объединения заключается в улучшении качества обслуживания рожениц и концентрации ресурсов по родовспоможению. Сегодня на территории Хабаровска функционируют три родильных дома и перинатальный центр. Из-за несовершенной маршрутизации оснащенный перинатальный центр и родильный дом №1 загружены сегодня всего на 40-50 процентов. Юридическое объединение роддомов позволит выстроить эффективную систему маршрутизации, обеспечив равномерную загрузку всем медицинским объектам.

Сокращение действительно не обойдет стороной родильные дома, но затронет оно только сотрудников административно-управленческого персонала. Такая мера позволит сэкономить миллионы рублей, которые пойдут на благоустройство и модернизацию самих учреждений.

Что касается родильных отделений, то вместо их закрытия следует, наоборот, ожидать увеличения их количества. Так, краевой минздрав планирует строительство многопрофильной больницы Александровича с родильным домом.