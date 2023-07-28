Поддержка одаренных детей, модернизация школ искусств и библиотек: итоги культурного развития Хабаровска

Отличившиеся дети получают стипендию мэра в течение года Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске проделывается большая работа, чтобы из года в год город становился лучшей версией себя. Одна из отраслей, характеризующих столицу Хабаровского края и ее жителей – культура. В этой сфере за период с 2018 по 2022 годы управлению культуры удалось достичь внушительного количества результатов, значительно преобразивших город.

В части реализации профессиональных проектов и участия в нацпроектах Хабаровск сделал несколько больших шагов вперед. Лучшие ученики музыкальных школ города в возрасте от 10 до 19 лет вошли в состав нового детско-юношеского симфонического оркестра из 53 человек. В 2019 году коллектив показал свой потенциал, одержав победу на XII Международном смотре-конкурсе «Город, где хочется жить». Кроме того, на базе Хабаровского центра театрального искусства «Бенефис» был создан народный молодежный театр «Начало», получивший признание на Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов.

В рамках реализации нацпроекта «Культура», ключевые культурные учреждения города получили возможность пройти масштабную модернизацию и измениться до неузнаваемости в соответствии с современным миром. Библиотека №4 выиграла в 2021 году пять миллионов рублей, что позволило закупить современное мультимедийное оборудование, мебель и прочее необходимые элементы инфраструктуры. А Детская школа искусств в 2019 году получила за победу в конкурсе 5,5 миллионов рублей. Средства направили на оснащение учреждения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Не остаются без внимания молодые таланты, двигающие культуру уже в юном возрасте. Каждый год 10 одаренных детей, отличившихся в области культуры, получают ежемесячную стипендию мэра Хабаровска в размере трех тысяч рублей. А количество хабаровчан - обладателей премий Всероссийских, Международных, региональных и городских конкурсов и фестивалей ежегодно пробивает отметку в 1000 человек.

Качество учреждений культуры на протяжении пяти лет признавалось не только в масштабах края, но и на уровне страны. Так, в списке 50 лучших детских школ искусств России оказался один представитель Хабаровского края – Детская музыкальная школа №1. А в сотню лучших организаций дополнительного образования детей России вошла детская школа искусств №7.

53 миллиона рублей было направлено на проведение капитального ремонта крупных объектов культуры. В частности, Хабаровский центр хореографического искусства и Детская художественная школа получили новые филиалы. Помещения библиотек города получили новый облик. Кроме того, 42 миллиона рублей пошли на приобретение технического оборудования, мебели и необходимых инструментов для театров, школ искусств и Городского дворца культуры.

Пятилетка выдалась успешной и продуктивной, но нельзя идти вперед без планов на будущее. В ближайшие годы в числе основных задач управления культуры значатся проведение комплексного ремонта ДК поселка имени Горького, ремонт здания памятника у Детской художественной школы, а также работа по обеспечению частичной доступности всех учреждениях отрасли для инвалидов.