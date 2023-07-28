В Амурске отключат горячую воду в августе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей города предупредили об отключении горячей воды в Амурске. В августе пройдут испытания теплосетей и ремонт оборудования. Теплая вода пропадет на пять дней.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В АМУРСКЕ В АВГУСТЕ 2023: АДРЕСА

Отключение горячей воды в Амурске затронет жителей пяти улиц. Кроме жилых домов, без ГВС останутся образовательные и медицинские учреждения.

Список адресов, которые затронет отключение горячей воды в Амурске в 2023 году:

- проспект Мира, 40 А, 42, 42 А, 44 А, 46 Б, 46 В, 48, 50, 52 Б, 56;

- проспект Строителей, 6, 15, 17, 18, 19, 19 А, 19 Б, 19 В, 19 Г, 19/1, 19 А/1, 20, 24, 25, 25 А, 26, 27, 29, 32, 33, 33 А, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 52, 52 А, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72;

- проспект Комсомольский, 19, 21, 23, 53, 55, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85;

- проспект Октябрьский, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 А, 7 Б, 7 В, 8, 9, 9 А, 9 Б, 10, 12, 13, 13 А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 А, 23 А.

Также ГВС в Амурске отключат в социальных учреждениях:

- школы №№ 3, 6, 7, 8 и 9;

- детсады №№ 17, 21, 48, 49 и 52;

- лицей №44 с общежитием;

- школа-интернат со спальным корпусом;

- заведения дополнительного образования «Темп» и «ДЦЭБ»;

- больничный городок Центральной районной больницы;

- детская поликлиника;

- взрослая поликлиника;

- стоматология.

СРОКИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В АМУРСКЕ В 2023 ГОДУ: КОГДА ДАДУТ ГВС

Отключат ГВС в Амурске 14 августа в 8:00, а дадут горячую воду 18 августа в 18:00. За период отключения жителям перечисленных адресов произведут перерасчет начислений за горячее водоснабжение.

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