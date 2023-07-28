Насмерть замерз в море летом: на Колыме не спасли упавшего за борт корабля мужчину

Свидетели не смогли сами вытащить мужчину из воды и вызвали спасателей Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В Магаданской области произошла трагедия в море - мужчина упал за борт корабля и его не смогли вытащить. 63-летний колымчанин погиб. По предварительным данным, он скончался от переохлаждения. Температура воды в море едва доходила до +10 градусов.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области, инцидент произошел накануне вечером. Звонок на пульт дежурного поступил из района первого причала в Торговом порту бухты Нагаева. Очевидцы сообщали, что в воде находится мужчина, и никто не может его вытянуть. На вызов отправилась команда спасателей, прибыв на место, они втащили бездыханное тело мужчины и передали медикам.

К тому времени мужчина уже достаточно долго пробыл в воде, никаких признаков жизни уже не подавал, врачи на месте подтвердили, что он скончался. При каких обстоятельствах он упал в море известно лишь со слов очевидцев. Они утверждают, что тот оступился и перевалился за борт.

- Очевидцы видели, что он оступился, упал в воду. Вылезти самостоятельно там сложно, на фото видно. Ему кинули круг, он за него схватился, но вытащить сами не смогли. Когда спасателей вызвали, он уже не подавал признаков жизни, - рассказали «КП» - Хабаровск» в областном МЧС.

Что с ним произошло в воде – пока не понятно, но мужчина был возрастной, 63-летний. У него могло не выдержать сердце, или он мог наглотаться воды, захлебнуться. В настоящее время выдвигается иная причина смерти - мужчина умер от переохлаждения, так как в море температура воды составляет меньше +10 градусов. Выходит, мужчина в июле месяце замерз в водах Охотского моря.

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