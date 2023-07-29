Бросил людей умирать и оставил улику: полицейского отправили в СИЗО после смертельной аварии в Хабаровске

Водитель «Филдера» бросил свою машину и убежал Фото: Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровске взяли под стражу сотрудника полиции, обвиняемого в гибели человека. 27 июля он протаранил две машины, бросил свою с уликами и сбежал с места аварии. ДТП унесло жизнь женщины, еще один водитель получил тяжелые травмы.

ФОРМА ПОМОГЛА

ДТП случилось около 23:30 часов на проспекте 60-летия Октября. Водитель «Тойоты Филдер» выехал на «встречку» и лоб в лоб врезался в «Тойота Приус», затем отлетел в «Хонду Фит». Судя по кадрам с места аварии, самый мощный удар пришелся именно на последнюю иномарку.

ДТП случилось около 23:30 часов на проспекте 60-летия Октября. Фото: МВД Медиа

Пассажирка «Хонды» погибла на месте от полученных травм. Машина с ее стороны буквально превратилась в груду железа, выжить у женщины не было шансов. На вид ей 40 лет, ее личность пока не установлена. 26-летний водитель «Фита» находится в больнице в тяжелом состоянии. Он без сознания, врачи делают все возможное, чтобы его спасти.

Водитель «Филдера» бросил свою машину и убежал. Очевидцы сообщали, что в иномарке нашли предмет форменной одежды сотрудника ДПС. Информация подтвердилась, когда правоохранительные органы взялись за поиски мужчины. Он действительно был действующим полицейским. 28 июля сотрудник сдался коллегам (вероятно, уже бывшим).

Пассажирка «Хонды» погибла на месте от полученных травм Фото: МВД Медиа

ОФИЦИАЛЬНО

Уголовное дело было заведено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Свою вину в ДТП мужчина признал. Побег объяснил помутнением от полученных травм: у него черепно-мозговая травма и ушибы. Когда полицейский вернулся в сознание, нашел себя в кювете на Индустриальной улице.

Машина с ее стороны буквально превратилась в груду железа Фото: МВД Медиа

- Суд, с учетом позиции прокуратуры Железнодорожного района, избрал 35-летнему мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

Мужчина просил отправить его под домашний арест. Его защита не согласилась с решением о страже и намерена его обжаловать.

26-летний водитель «Фита» находится в больнице в тяжелом состоянии Фото: МВД Медиа

Мужчине предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления […] Расследование продолжается, - прокомментировала Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Обвиняемому грозит от пяти до 12 лет колонии.

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