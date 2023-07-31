В Хабаровском крае погода разделит неделю надвое Фото: Александра ШОПЕНКО

В Хабаровском крае погода разделит неделю надвое. В первой половине продолжит господствовать духота, во второй в регион ворвется арктический фронт, который принесет с собой глоток свежего воздуха. Все о погоде в Хабаровском крае 31 июля - 4 августа 2023 года - в нашем материале.

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ В ХАБАРОВСКЕ 31 ИЮЛЯ - 4 АВГУСТА 2023 ГОДА

Прогноз на неделю в Хабаровском крае 31 июля - 4 августа 2023 скорректировали синоптики. По новым данным, под дождем первая половина семидневки. Зато обещанный для региональной столицы 1-2 числа циклон может не задеть город.

Сильные дожди пройдут в Тугуро-Чумиканском районе. Синоптики не исключают вероятность, что осадки обрушатся на юг Аяно-Майского района, где бушуют лесные пожары. Грозы с кратковременными дождями ожидаются и на юге региона. Температуры воздуха остаются высокими: ночью +15 +22 градуса, днем - около +25 +30 градусов.

- 5-6 августа придет арктический фронт, и ожидается заток холода. Мы ожидаем погоду без осадков. Температуры воздуха будут не очень высокими - в районе +26 +27 градусов, - рассказала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Ослабление духоты особенно почувствуется на выходных и в начале следующей недели. Синоптики обещают солнечную погоду и освежающий ветерок. Дальнейший прогноз погоды в Хабаровском крае будет уточняться.