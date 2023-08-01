Александр Федчишин: «Мы стараемся сделать все, чтобы жители могли самостоятельно определить, как им комфортно жить»

Депутат Хабаровской городской Думы по избирательному округу №7 Александр Федчишин. Фото: предоставлено «КП»

Регулярно от жителей города поступают обращения, где поднимаются те или иные проблемы. Однако когда появляется возможность решить проблему самостоятельно, часто горожане не решаются переходить к активным действиям, перекладывая всю работу на народных избранников. Депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу №7 Александр Федчишин рассказал, как жители Хабаровска могут внести большой вклад в благоустройство своего двора и даже всего города.

- Касательно ровных дорог - как проходит реализация проекта «Безопасные качественные дороги»?

- Депутаты так или иначе взаимодействуют с управлением дорог и внешнего благоустройства, и в ходе совместных выездов или просто рабочих встреч я всегда стараюсь, скажем так, лоббировать интересы жителей своего округа - объяснять, почему необходимо включить именно эту улицу в план. В этом году по программе «Безопасные качественные дороги» удалось частично отремонтировать переулок Пилотов, а в следующем году планируется завершить работы по водоотведению с участка дороги. Все потому что изначально был запланирован один объем работ, а когда его выполнили, то получилось, что нужно отводить воду, и необходимы ливневые лотки. Соответственно, это уже другой объем. Сейчас считается смета, мы с жителями держим связь по этому вопросу.

- Как отразится на скорости отработки обращений подключение прокуратуры к встречам с жителями?

- Отразится даже не столько на скорости, сколько на качестве рассмотрения и качестве контроля за исполнением. Так как помимо депутата, контроль осуществляет и прокурор.

Мы провели первую совместную встречу депутатов с прокурорами районов города Хабаровска, поняли, что такая система взаимодействия эффективна, и договорились проводить совместные приемы граждан не реже одного раза в квартал. Анонсировать встречи мы будем заранее, поэтому записаться и прийти сможет любой хабаровчанин.

Первые такие совместные приемы прошли в конце июня, следующий, скорее всего, проведем в сентябре этого года.

- Как граждане могут попасть к вам со своим обращением?

- Есть сайт Хабаровской городской думы, где можно найти того, кто является депутатом в вашем округе, узнать его номер телефона, часы приема и электронную почту. Всегда можно позвонить, уточнить даты личных приемов, приемов с прокурором, либо обратиться с этим вопросом в районную прокуратуру. Своих избирателей я жду каждый второй и четвертый вторник месяца в центре работы с населением «Исток». Перед приемом лучше записаться, чтобы не ждать в живой очереди.

- В активном обсуждении сегодня находится мастер-план Хабаровска, который в сентябре будет представлен президенту на ВЭФ. Жители обратились к мэру города с идеей создания общественных советов в каждом районе столицы, что было поддержано главой города. Что представляют собой эти советы?

- Главная задача - сбор информации, инициатив, предложений в мастер-план Хабаровска. Несмотря на то, что он уже существует, он нуждается в доработках. Благодаря волонтерам проводятся опросы жителей, которые предлагают свои инициативы. Все озвученные идеи собираются в банке предложений, а позже рассматриваются на уровне администрации города, правительства края. Все ждем сентября, когда с планом ознакомится президент.

- Какими дополнениями помогают люди?

- В ходе стратегической сессии по данному вопросу была озвучена, например, инициатива создания футбольного стадиона для детской футбольной команды «Тигры». Если мастер-план одобрят, то городу даже готовы помочь с поисками спонсора. Кому-то у себя в районе хочется видеть глэмпинги, кому-то - больше велосипедных дорожек, выступали люди за увеличение числа парковок в Центральном районе.

- Существует ли запрос на парковки в вашем округе?

- Да, такие обращения и вопросы тоже поступают. Причина - старая модель застройки домов. Раньше у людей еще не было такого количества машин, соответственно, не было такой потребности в парковочных местах. Сейчас, мы знаем, ситуация меняется, и, к примеру, на улицах Кочнева и Данчука машины сегодня стоят вдоль дороги, потому что ставить их просто негде. Кроме того, там в одном из домов с торца расположена детская поликлиника, и посетители часто бросают свои машины где угодно, преграждая путь собственникам. Ситуация здесь такова, что данная земля принадлежит многоквартирному дому, поэтому все изменения здесь - в руках собственников. Жителям следует создать, например, ТОС, поучаствовать в проекте и реализовать что-то для своего удобства. Создание комфортной городской среды - одно из приоритетных направлений народной программы «Единой России». И сегодня мы стараемся сделать все, чтобы жители могли самостоятельно определить, как им комфортно жить, выбрать, что благоустраивать и как. Но в случае с этим ТОС люди не изъявили желания создавать инициативную группу и переложили ответственность на депутата. Но я не являюсь собственником на данной территории и не могу за них принять решение. Я могу помочь с созданием ТОС и рассказать о нюансах участия в конкурсе, но в первую очередь необходимо желание самих хабаровчан.