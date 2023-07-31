Планируем новоселье в Хабаровске: что делать раньше – искать квартиру или подавать заявку на ипотеку?

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На лето хабаровчане Ольга и Константин запланировали покупку новой квартиры – решили перебраться из Северного ближе к центру.

– Дочка через пару лет пойдет в первый класс, – объясняет Ольга. – И мы думаем о ее образовании уже сейчас. Во-первых, в центре очень хорошие школы. Во-вторых, это ближе к моим родителям, а значит, они смогут помогать нам, например, забирать внучку из школы.

Сначала супруги рассчитывали выбрать квартиру, а потом уже брать под нее ипотеку, но быстро поняли, что это неудобно.

– Мы переживали, что найдем недвижимость мечты, а потом окажется, что ни один банк не одобрит нам нужную сумму или будет слишком большая ставка, – рассказывает Константин. – Да, конечно, мы прикинули условия с помощью ипотечного калькулятора в интернете, но понимали, что это не окончательные цифры. К тому же, если бы сделка сорвалась, пришлось бы срочно выбирать новую квартиру и, возможно, условия бы поменялись.

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Эксперты сервиса недвижимости Домклик от Сбера подтверждают: сначала стоит изучить предложения, которые есть на рынке, сравнить разные ипотечные программы, понять, попадаете ли вы под льготную ипотеку, посмотреть ставки – как на новостройки, так и на вторичный рынок. Определить комфортную сумму ежемесячного платежа, договориться, будут ли у вас созаемщики…

И уже после этого можно отправлять запрос в банк, обязательно обозначив, какой первоначальный взнос вы планируете внести. Кстати, СберБанк с 18 июля снизил его размер по целому ряду программ – с 15% до 10%. Это хорошая новость для тех, кому срочно нужна квартира, а солидная сумма еще не накоплена. Но в других случаях лучше все же внести на старте побольше денег – вам же будет выгоднее.

Супруги стали действовать именно в том порядке, который рекомендуют профессионалы. И не пожалели. Сначала они планировали купить вторичку, но, изучив цены, варианты и ставки на ипотеку в этом сегменте… решили, что стоит присмотреться к новостройкам: до поступления дочки в школу еще есть время – успеют дождаться сдачи дома. К тому же Ольга и Константин поняли, что попадают по возрасту под «Дальневосточную ипотеку» (ее дают в том числе молодым семьям до 36 лет) со ставками от 1,7%. Это и решило дело. Супруги подали заявку в Сбер через сервис Домклик и получили одобрение. С этого момента у них было 90 дней, чтобы найти подходящую квартиру и собрать нужные документы.

– Теперь мы уже были спокойны, – говорит Ольга. – Точно знали, что у нас в ближайшие 3 месяца не изменятся условия кредита.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Правда, на практике условия все-таки изменились. Но не по решению банка, а потому что так захотели сами заемщики. Изначально, изучив рынок новостроек и собственные кошельки, супруги запросили минимальную сумму, буквально «впритык» – боялись, что больше не одобрят, и надеялись, что этого хватит. Но когда дело дошло до выбора конкретного ЖК и квартиры, пара поняла, что им нравится жилье получше – и подороже – самого бюджетного… Семья решила попробовать изменить сумму уже одобренного кредита. Для этого даже закрыли кредитки и привлекли в созаемщики двоюродного брата Константина. А для подстраховки – увеличили срок ипотеки на 3 года: чтобы ежемесячные платежи уж точно были по карману. Оказалось, внести такие «правки» в условия кредита вполне реально. Через личный кабинет Домклик обратились к персональному менеджеру, и вопрос был решен в их пользу.

Следующим их шагом было одобрение недвижимости в банке. Как правило, все эти вопросы рассматриваются индивидуально, в зависимости от типа недвижимости. Но Ольга и Константин были спокойны: они присмотрели для себя ЖК «Сердце Востока» и видели, что его застройщик аккредитован СберБанком, а значит, сбоев можно не ждать.

Хабаровск, ЖК «Сердце Востока». Фото: Домклик

Через несколько дней от банка пришло сообщение, что все в порядке и можно заключать договор. И это, кстати, был единственный раз, когда супруги все же пришли в отделение. В общей сложности с момента первоначального одобрения ипотеки до подписания всех документов ушло чуть больше месяца – в этот период вошли и поиски жилья, и смена условия ипотеки, и все остальное. Теперь Ольга и Константин спокойно ждут, когда их квартира будет готова. И планируют будущее: часть ипотеки хотят закрыть, продав свою старую квартиру после сдачи нового дома, а налоговый вычет – пойдет на ремонт и обустройство.

НА ЗАМЕТКУ

Нашим героям удалось изменить условия ипотеки уже после ее одобрения. А может ли это сделать сам банк? По закону такое возможно, хотя случается крайне редко. Как правило, только в том случае, если это у вас изменились финансовые обстоятельства уже после отправки заявки – например, вы параллельно взяли крупный заем в другом банке. Для пущего спокойствия эксперты не советуют с момента одобрения и до выдачи ипотеки менять работу, подавать заявки на новые кредиты, увеличивать лимиты по кредитным картам при их наличии. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

А подробнее познакомиться со всеми ипотечными программами, доступными в Хабаровском крае, можно на Домклик.

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