Заманивал детей сладостями: житель Хабаровска разбил голову ребенку за отказ сесть к нему в машину

Мальчики играли во дворе в футбол, а мужчина на них напал Фото тематическое Фото: Евгения ГУСЕВА

В Сети разошлась информация о том, что в минувшую пятницу во дворе дома на улице Юнгов, 12 происходили странные вещи. Мужчина в неадекватном состоянии зачем-то докопался до троих парней-подростков, игравших в футбол. Он сначала зазывал их к себе в машину, обещал угостить сладостями, а когда те отказались - напал и начал избивать.

Одному камнем разбил голову, второго пытался придушить, а третьего обложил трехэтажными оскорблениями. Мальчиков отвоевали прохожие, но мужчина не унимался, убежал, а затем вернулся с пистолетом и сделал два выстрела. Был это пневматический или травматический пистолет - неизвестно, к счастью, злодей ни в кого не попал, но ситуация переполошила всех вокруг.

Родители мальчиков вызвали полицию, дебошира забрали, а потом отпустили, и накануне он снова начал чудить - сел за руль своей машины и хотел поехать со двора, тогда путь ему преградил сосед, но того это не остановило, и он промчал по ноге мужчины. Итог - ушиб. Жители подозревают, что хабаровчанин был не просто под алкоголем, а, вероятно, под наркотиками, а родители теперь опасаются отпускать детей гулять - непонятно, какие цели преследовал мужчина.

То, что во дворе на Юнгов в минувшую пятницу действительно происходило нечто странное, «КП» - Хабаровск» подтвердили в УМВД России по городу Хабаровску.

- Да, действительно, такая информация поступала 28 июля. В настоящее время сотрудниками ПДН отдела полиции №3 устанавливаются все обстоятельства произошедшего, и по окончании проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Инспектор по делам несовершеннолетних проводит проверку, - говорит Юлия Прокофьева, представитель пресс-службы УМВД России по городу Хабаровску.

Сейчас в деле разбираются правоохранители, прокуратура Хабаровского края держит ход проверки на контроле.

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