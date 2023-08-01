Победный проигрыш: жительница Николаевска потеряла 200 тысяч в борьбе за 1,5 миллиона рублей

Женщина потеряла 200 тысяч рублей в погоне за большими деньгами Фото: Иван МАКЕЕВ

27-летняя жительница Николаевска поверила в свою удачу, когда выиграла полтора миллиона рублей. Вот только радоваться пришлось недолго. Победительница в момент оказалась проигравшей.

Женщине в мессенджер написали с незнакомого номера, предложив сыграть в игру. Условия ее ничуть не насторожили. 15 участников должны были вносить деньги на указанный счет в шесть этапов. Тот, кто отказывался перечислять суммы, выбывал. Победителю обещалась вся сумма, перечисленная участниками.

Женщина решила играть. Она переводила деньги, пока не осталась одна на «игровом поле». Ей сообщили о выигрыше полутора миллионов рублей, вот только последнее условие для получения приза наконец привело ее в чувство. Женщине написали, что нужно еще перевести 15 процентов от суммы выигрыша для уплаты налогов. Тогда она поняла, что это обман, и обратилась в полицию.

- В общей сложности заявительница перевела 199 тысяч рублей. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Максимальное наказание по статье - пять лет лишения свободы. Сейчас полиция ищет причастных к афере.

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