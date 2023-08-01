«Мы идем опережающими темпами»: Михаил Дегтярев рассказал о реализации проекта «Зеленое будущее края»

Хабаровский край входит в ТОП-10 регионов страны по озеленению и лесовосстановлению Фото: Правительство Хабаровского края

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев особое внимание в своей работе уделяет вопросам качества жизни населения. Одно из важнейших направлений - это экология. Уже сейчас регион входит в десятку лучших в стране по восстановлению лесов и озеленению. Именно экологической теме было посвящено расширенное заседание правительства под председательством губернатора. Участники обсудили проекты, направленные на улучшение окружающей среды.

В первую очередь была отмечена реализация проекта «Зеленое будущее края» флагманского направления «Край комфортного проживания». В рамках программы в Хабаровском крае очищают от мусора береговые линии, высаживают молодые деревья, восстанавливая лес, а в теплицах выращивают саженцы.

- Мы идем опережающими темпами по ключевым индикаторам. Сегодня выполнены несколько задач, которые первоначально планировались к 2026 году. Хочу выделить проект «Чистые берега». Очищено почти 430 километров береговой линии водных объектов. Мы стали лидерами среди регионов страны по количеству организаций, присоединившихся к субботникам акции «Вода России», - сказал Михаил Дегтярев.

Что касается лесовосстановления, то край является ведущим в этом направлении среди регионов ДФО и входит в десятку лидеров по всей стране. Как отметил губернатор, лесовосстановление принципиально важно для края, и при бурном росте промышленности и развитии инфраструктуры необходимо выдерживать баланс. То есть утраченные из-за вырубки и пожаров леса необходимо восполнять. К слову, с задачей регион справляется, если в 2021 году восполнено леса на 122 процента, то в прошлом году цифра уже перевалила за 160 процентов.

- Вместе с тем крупные проекты по лесовосстановлению нам еще предстоит выполнить. Но уже сейчас нужно скорректировать имеющиеся графики с учетом перспектив развития отраслей нашего края и реализации опорных проектов. Установить повышенные обязательства, подбить баланс, - сказал Михаил Дегтярев.

Глава выстраивает работу так, чтобы с задачей краю можно было справиться собственными силами и средствами. Так, до 2030 года в теплично-питомнических хозяйствах края планируется вырастить 27 миллионов сеянцев ели, кедра корейского и сосны.

Большое внимание власти региона уделяют вопросу качества воздуха. Поэтому в проекте появилась инициатива - «Развитие краевой системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха». В рамках программы до 2030 года установят мониторинговые станции. Первые три появятся уже до 2026 года в Ванино, Комсомольске и Чегдомыне.

- Мы сознательно стали пилотными регионом-участником федеральной инициативы - эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Подчеркну: очереди в проект не наблюдалось. Но мы пошли на это: сегодня Чегдомын и Комсомольск-на-Амуре включены в эксперимент, - сказал губернатор.

Показатели станций будут считывать специалисты Росгидромета, а Росприроднадзор на основе полученных данных будет квотировать выбросы для предприятий. Вместе с тем будут разрабатываться мероприятия по снижению выбросов для источников, являющихся краевой или муниципальной собственностью, а затем проекты будут реализовывать при поддержке федерального бюджета.