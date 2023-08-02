Выбросили обезглавленный труп в ручей: стали известны подробности громкого дела об убийстве в Хабаровске

Заведено уголовное дело об убийстве, подозреваемые арестованы Фото: Скриншот с видео

Жестокое убийство мужчины в Хабаровске обросло новыми подробностями. Напомним, что 30 июля под мостом был найден труп без головы. Заведено уголовное дело, подозреваемые арестованы.

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Труп мужчины был найден недалеко от дома на Нагорной, 17. Убитый - хозяин одной из квартир, не так давно он сдал комнату своему (по уточненным данным) 29-летнему знакомому Олегу*. Накануне мужчины познакомились с Ильей* и пригласили его в гости.

Новый товарищ пришел к мужчинам 26 июля. Компания выпивала, в какой-то момент хозяин квартиры стал негативно высказываться в сторону Олега и Ильи. Началась ссора, оскорбленные мужчины напали на обидчика и стали его жестоко избивать.

- Олег и Илья обезглавили хозяина квартиры, убрали голову в пакет, тело обмотали в покрывало и связали, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией.

Пока неизвестно, был ли мертв хозяин квартиры на момент обезглавливания. Также не сообщается, почему мужчины несколько дней хранили труп дома и параллельно делали ремонт. От тела они решили избавиться 30 июля. Ночью Олег и Илья выбросили убитого в ручей недалеко от дома.

ОФИЦИАЛЬНО

Днем шокирующую находку сделали местные жители. Завязанный труп лежал под мостом через ручей. Люди сразу же позвонили в полицию. Подозрения тут же пали на Олега, который содрал в квартире обои и линолеум. Мужчину задержали, следом взяли и Илью.

- Суд, с учетом позиции прокуратуры Индустриального района Хабаровска, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум 29-летним местным жителям. В их отношении заведено уголовное дело по статье «Убийство». Ход расследования находится на контроле, - сообщила «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

Мужчинам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

*Имена изменены

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