Приставил нож к горлу ребенка: мужчина угрожал девочке, чтобы угнать машину в Комсомольске

Мужчина угнал машину, и устроил ДТП с самосвалом в Комсомольске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Угрожал жизни ребенка, угнал машину, уходил от погони и устроил аварию - все это не сюжет голливудского боевика, а реальный случай из Комсомольска. И это только часть «подвигов» 34-летнего мужчины, которые он успел совершить за считанные минуты.

ОПАЗДЫВАЛ НА ПОЕЗД

Настоящий экшен произошел в Городе юности еще 26 января. Тогда Олег*, житель поселка Березовый, гулял по Театральной площади. В попытках согреться он перебрал с алкоголем и потерял счет времени. А когда опомнился, понял, что опаздывает на поезд.

Вместо того чтобы вызвать такси, мужчина подошел к припаркованной машине, в которой сидел Михаил* с маленькой дочерью, и попросил довезти его до ж/д вокзала. Получив отказ, он не придумал ничего лучше, как влезть в легковушку и приставить нож к горлу девочки. Михаил среагировал моментально. Мужчине удалось выбить нож из рук неадеквата и спасти дочь. Вместе с ребенком он вышел из машины, а угонщик пересел за руль и уехал.

- Девочка сильно испугалась, но, к счастью, не пострадала, - рассказала «КП» - Хабаровск» старший помощник прокурора Хабаровского края по работе со СМИ Анна Исаева.

ВЛЕТЕЛ В САМОСВАЛ

Как только угонщик тронулся, Михаил принялся звонить в полицию. Он рассказал, что произошло, и в городе объявили план «Перехват».

- Получив ориентировку, патрульные нашли угнанную «Тойоту-Витц» и начали погоню, - добавила Анна Исаева.

На месте ДТП угонщика задержала полиция Фото: Социальные сети

Гонка по ночным улицам продлилась недолго. Добраться до вокзала у мужчины так и не получилось. Уходя от служебных машин, Олег потерял управление и въехал в самосвал на Северном шоссе. Его тут же достали из машины и задержали.

Во время погони мужчина потерял управление и въехал в самосвал Фото: Социальные сети

На мужчину завели уголовное дело. Ему предъявили обвинение по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения с угрозой применения насилия». Расследование и судебный процесс продолжались больше полугода, пока Олег не выслушал приговор. Ему назначили наказание в виде семи лет колонии строгого режима.

* Все имена изменены

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