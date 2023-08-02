Приставил нож к горлу ребенка: мужчина угрожал девочке, чтобы угнать машину в Комсомольске

Мужчина угнал машину, и устроил ДТП с самосвалом в Комсомольске
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Угрожал жизни ребенка, угнал машину, уходил от погони и устроил аварию - все это не сюжет голливудского боевика, а реальный случай из Комсомольска. И это только часть «подвигов» 34-летнего мужчины, которые он успел совершить за считанные минуты.
Настоящий экшен произошел в Городе юности еще 26 января. Тогда Олег*, житель поселка Березовый, гулял по Театральной площади. В попытках согреться он перебрал с алкоголем и потерял счет времени. А когда опомнился, понял, что опаздывает на поезд.
Вместо того чтобы вызвать такси, мужчина подошел к припаркованной машине, в которой сидел Михаил* с маленькой дочерью, и попросил довезти его до ж/д вокзала. Получив отказ, он не придумал ничего лучше, как влезть в легковушку и приставить нож к горлу девочки. Михаил среагировал моментально. Мужчине удалось выбить нож из рук неадеквата и спасти дочь. Вместе с ребенком он вышел из машины, а угонщик пересел за руль и уехал.
- Девочка сильно испугалась, но, к счастью, не пострадала, - рассказала «КП» - Хабаровск» старший помощник прокурора Хабаровского края по работе со СМИ Анна Исаева.
Как только угонщик тронулся, Михаил принялся звонить в полицию. Он рассказал, что произошло, и в городе объявили план «Перехват».
- Получив ориентировку, патрульные нашли угнанную «Тойоту-Витц» и начали погоню, - добавила Анна Исаева.
На месте ДТП угонщика задержала полиция
Фото: Социальные сети
Гонка по ночным улицам продлилась недолго. Добраться до вокзала у мужчины так и не получилось. Уходя от служебных машин, Олег потерял управление и въехал в самосвал на Северном шоссе. Его тут же достали из машины и задержали.
Во время погони мужчина потерял управление и въехал в самосвал
Фото: Социальные сети
На мужчину завели уголовное дело. Ему предъявили обвинение по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения с угрозой применения насилия». Расследование и судебный процесс продолжались больше полугода, пока Олег не выслушал приговор. Ему назначили наказание в виде семи лет колонии строгого режима.
* Все имена изменены
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