Надели маски и пошли на дело: дерзкий налет на рудник с золотом был совершен на Колыме

Налетчики напали на старателей, требуя отдать им золото Фото: СУ СК России по Магаданской области

Магаданская область - несомненно, красивый регион, привлекающий туристов. Летом 2023 года на Колыму приехали четверо мужчин, но не ради живописных видов. Они, по версии следствия, планировали совершить налет на золотодобывающее предприятие.

«ГОНИТЕ ЗОЛОТО»

Целью была выбрана одна из артелей на ручье Тенгкелях (Сусуманский район). На дело мужчины пошли 21 июля: надели маски, вооружились ножами и ворвались на неохраняемый полигон. Заходили с разных сторон, чтобы исключить внезапно появившихся людей.

В этот момент на полигоне были двое рабочих. Налетчики напали на старателей, требуя отдать им золото. Рабочие не стали спорить с мужчинами и рассказали, где взять драгметалл. Добычей налетчиков стали золотоулавливающие коврики с золотосодержащим концентратом. Рабочие не пострадали.

ОФИЦИАЛЬНО

Мужчины тут же скрылись, но бегали недолго. Налетчиков вычислили сразу же, искать их не пришлось - они сами сдались правоохранительным органам. Подозреваемых задержали сотрудники ФСБ, уголовное дело было заведено по статье «Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия».

- Следствием проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы. Похищенное изъято. Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании всем четверым меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила «КП» - Хабаровск» Светлана Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

Следствию предстоит выяснить, как давно мужчины готовили налет на прииск, кто ими руководил и были ли у них сообщники. Налетчикам грозит до десяти лет колонии.

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