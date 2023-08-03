Безвизовый режим Хабаровск-Китай заработал с 1 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Безвизовый режим Хабаровск - Китай заработал с 1 августа 2023 года. Но это не означает, что можно самостоятельно купить билет и отправиться изучать Поднебесную. Безвизовый режим с Китаем в 2023 году в Хабаровске предполагает ряд правил, о которых мы расскажем в нашем материале.

БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ ХАБАРОВСК - КИТАЙ В 2023 ГОДУ: ЧТО ЭТО

Безвизовые поездки в Китай из Хабаровска в 2023 году стали возможны благодаря межправительственному соглашению. Оно предполагает, что посещать страны смогут только туристические группы от пяти до 50 человек. Знакомиться с красотами и культурой соседей можно будет максимум 15 дней и 14 ночей. Уехать из России и выехать из Китая путешественник должен в строго указанные в списках даты.

Выехать из Хабаровска в Китай по безвизовому режиму в 2023 году можно любым транспортом. Главное - выбрать город, с которым есть прямое сообщение. Например, из Хабаровска можно попасть в Фуюань (на теплоходе), Пекин и Харбин (на самолете). Возвращаться из Китая не обязательно в город вылета. Можно уехать в любой город России, с которым также есть прямое сообщение.

- Безвизовый туристический обмен - самый удобный и востребованный способ пересечения госграницы как для российских, так и китайских путешественников. Особенно учитывая близость границ Хабаровского края и КНР. Планируем, что первый в этом сезоне безвизовый рейс между Хабаровском и Фуюанем состоится уже на этой неделе, - сообщила Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.

БЕЗВИЗ С КИТАЕМ ИЗ ХАБАРОВСКА АВГУСТ 2023 ГОДА: КАКИЕ КОМПАНИИ РАБОТАЮТ ПО БЕЗВИЗОВОМУ РЕЖИМУ

Уехать из Хабаровска в Китай по безвизовому режиму в 2023 году помогут 22 аккредитованные компании. Полный список опубликован на сайте Минэкономразвития России. Ознакомиться со списком компаний, предоставляющих безвизовые поездки из Хабаровска в Китай в 2023 году, можно, перейдя по ссылке. Туроператоры разбиты по регионам работы. Компании из Хабаровского края находятся на страницах 142-148.

- Чтобы оформить безвизовый тур в Китай из Хабаровска в 2023 году, необходимо обратиться к аккредитованному туроператору. Важно знать, что не каждая компания занимается отправлением тургрупп из России. Есть разделение: кто-то работает на оба направления, кто-то только с китайскими туристами, кто-то - только с российскими. Узнать это можно либо на сайте туроператора, либо при личном обращении, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, представитель Российского союза туриндустрии в Хабаровске.

КУПИТЬ БЕЗВИЗОВЫЙ ТУР В КИТАЙ ИЗ ХАБАРОВСКА В 2023 ГОДУ: КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ

Безвизовый режим Хабаровск - Китай в 2023 году не предполагает беготни по консульствам и инстанциям. Всю работу сделает туроператор. Компания составит списки и заверит их у ответственных ведомств. Услуга эта не бесплатная, и каждый туроператор будет устанавливать свою цену. Но, по словам Валентины Асеевой, она будет явно меньше, чем стоимость визы по прибытии в Китай - 180 юаней (около 2500 рублей).

Документы для безвизовых поездок в Китай из Хабаровска в 2023 году не нужно мучительно собирать. Достаточно будет заграничного паспорта. Не забудьте заплатить все долги и уточнить, есть ли у вас запрет на выезд за границу.

ВИЗЫ В КИТАЙ В 2023 ГОДУ ИЗ ХАБАРОВСКА

Кстати, визы в Китай в 2023 году из Хабаровска - вариант для тех, кому не подходят условия безвизовых турпоездок. Если хочется поехать в Поднебесную самостоятельно, нужно обратиться в консульство КНР. Получить визу по прибытии можно только через туроператора.

- Пока туристы по безвизовому режиму с Китаем в 2023 году из Хабаровска не поехали, действует система с визами по прибытии. Путешественник обращается к туроператору, платит 180 юаней, и компания сама занимается оформлением и подачей документов. Делается такая виза быстро, но важно, чтобы она была готова в определенный срок. Например, для Харбина это восемь дней и от двоих человек, - добавила представитель Российского союза туриндустрии.

СКОЛЬКО СТОИТ БЕЗВИЗОВАЯ ПОЕЗДКА В КИТАЙ ИЗ ХАБАРОВСКА В 2023 ГОДУ

Цены на безвизовые туры в Китай из Хабаровска 2023 пока плавающие. Стоимость авиабилетов на рейс в Пекин и обратно доходит до 90 тысяч рублей. Дальше все будет зависеть от пожеланий клиентов: продолжительности тура, выбора гостиницы и маршрутов. Туроператоры пока не берутся просчитывать стоимость безвизового путешествия. Обещают, что к середине сентября цены могут упасть: студенты вернутся к учебе, а большинство желающих посетить Китай сделает это по визам.

- Планировать безвизовую поездку в Китай из Хабаровска в 2023 году лучше заранее. Так мы сможем подобрать оптимальные даты, билеты и маршруты. Если становится понятно, что на выбранный вами период безвизовые списки не сформировываются, заявка просто не оформляется, - рассказала «КП» - Хабаровск» представительница одного из аккредитованных туроператоров.

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