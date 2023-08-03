Пришел на помощь и погиб: мужчина убил знакомого ударом ножа в грудь в Бикине

В Бикине осудили мужчину, хладнокровно убившего человека Фото: скриншот из видео

Никто из приятелей не мог и представить, чем закончится их очередная встреча. Они регулярно собирались, веселились и выпивали, но в этот раз что-то пошло не так. В какой момент все вышло из-под контроля? Почему так произошло? За что поплатился невиновный человек? Даже найдя ответы на эти вопросы, случившегося уже не исправить.

Был обычный майский день. Трое знакомых собрались вместе во дворе частного дома в Бикине. Они устроили небольшое застолье и оживленно беседовали. Слово за слово, и уже дружная компания перешла на повышенные тона. Семейная пара начал ссориться со знакомым, отчего тот взбесился и схватил нож.

Супруги испугались и позвали на помощь родственника. Он вышел во двор, но не успел ничего сделать. Агрессивный гость вонзил нож в грудь 29-летнего мужчины. Пострадавший упал на землю, ему вызвали скорую. Когда медики приехали, мужчина был еще жив. Его увезли в больницу, но уже скоро он скончался.

- На нападавшего завели уголовное дело по статье «Убийство». Бикинский городской суд на основании вердикта коллегии присяжных приговорил 36-летнего мужчину к лишению свободы сроком на девять лет с ограничением свободы на год, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

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