Влетел в дерево и бросил пассажиров: в ЕАО житель Беларуси устроил смертельное ДТП и сбежал

Иностранец устроил смертельную аварию в ЕАО Фото: УМВД России по ЕАО

Иномарка на высокой скорости протаранила дерево, отчего вся передняя часть машины смялась как картонная. Удар был такой силы, что не оставил шанса выжить одному из пассажиров. Водитель, поняв, что натворил, поспешил скрыться, бросив еще одного раненого товарища.

ВЫВЕРНУЛ РУЛЬ И УШЕЛ В КЮВЕТ

Трое мужчин ранним утром катались по селу Амурзет. Водитель «Тойоты-Пробокс» вдавил педаль газа в пол, и двигатель послушно набрал обороты. Выехав на улицу Крупскую, авто не вписалось в один из поворотов и вылетело в кювет. Иномарка с оглушительным лязгом протаранила дерево и резко остановилась.

- Авария произошла 6 августа 2022 года в шесть утра. За рулем находился 35-летний гражданин Республики Беларусь. Его пассажиры - мужчины 55 и 42 лет. Старший из них погиб на месте. Второй пострадавший получил тяжелые травмы, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Через несколько секунд после аварии водитель понял, что натворил. Им овладела паника, и мужчина решил сбежать с места ДТП. Он даже не задумался о том, что еще живой товарищ нуждается в помощи. Пассажир был в тяжелом состоянии и не мог самостоятельно вызвать скорую.

- Виновник скрылся с места ДТП, осознавая опасность для жизни и здоровья потерпевшего. Он умышленно оставил человека в опасности, - прокомментировали в прокуратуре ЕАО.

Прибывшая полиция сразу объявила беглеца в розыск. Уже скоро его поймали. Позже выяснилось, что у мужчины нет прав, а за руль он сел, будучи подшофе.

НЕ СОГЛАСЕН С ОБВИНЕНИЕМ

Полиция завела на мужчину дело, выдвинув ему обвинение по нескольким пунктам: нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, совершенное лицом без прав в состоянии опьянения, оставившим место преступления и бросившим человека в опасности. Суд над ним состоялся только через год.

- Во время заседания подсудимый признал свою вину только частично. Но следствию удалось собрать достаточно доказательств, чтобы суд мог вынести приговор, - уточнили в областной прокуратуре.

Гособвинитель настаивал на суровом наказании для виновника смертельной аварии. Судья встал на его сторону и приговорил мужчину к шести годам и восьми месяцам лишения свободы. Также ему на три года запретили заниматься любой деятельностью, связанной с вождением транспорта.

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