Дети стали свидетелями этого кошмара: смертельная авария с тремя машинами произошла на трассе «Уссури»

Автокатастрофа с тремя машинами произошла в Хабаровском крае Фото: Прокуратура Хабаровского края

Эта трагедия надолго отпечатается в памяти двоих детишек, невольно ставших свидетелями ужасной автокатастрофы. Сначала машина на их глазах столкнулась с грузовиком, разлетевшись обломками по дороге, а после громадный тягач двинулся прямо в их сторону…

3 апреля водитель «Тойоты-Короны» ехал по трассе «Уссури». Время было позднее, мужчина долго находился за рулем, из-за чего его внимание уже было рассеяно. В какой-то момент иномарка вильнула на встречку, где врезалась в тягач «Ситрак С7Н». Легковушку буквально разворотило, а обломки машины разлетелись по всей дороге. Зажатый в салоне водитель скончался моментально.

Водитель «Тойоты-Короны» погиб на месте Фото: Прокуратура Хабаровского края

- Личность мужчины уже установлена. Это 59-летний житель села Лермонтовка, который ехал из Владивостока в сторону Хабаровска, - рассказала «КП» - Хабаровск» старший помощник прокурора Хабаровского края по работе со СМИ Анна Исаева.

Но на этом ужас не закончился. После столкновения тягач продолжил ехать, не реагируя на действия водителя. Грузовик устремился прямо на «Тойоту-Приус», которая держалась позади «Короны». Он протаранил вторую иномарку и вылетел на обочину, после чего остановился в кювете.

Тягач вылетел в кювет Фото: Прокуратура Хабаровского края

К счастью, другие участники аварии не пострадали. Люди были шокированы случившимся, особенно дети, которые стали свидетелями жуткой трагедии.

- В «Приусе» находились 11-летний мальчик и трехлетняя девочка. Дети сильно испугались, но не пострадали. Свидетели говорят, что предположительный виновник аварии до того, как выехать на встречную полосу, долго вилял по дороге. Проверка покажет, был ли он пьян в момент ДТП, - добавила Анна Исаева.

В салоне «Тойоты Приус» находились двое детей Фото: Прокуратура Хабаровского края

На месте аварии работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают точные причины и обстоятельства автокатастрофы. Бикинская городская прокуратура контролирует ход проверки.

Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: УГИБДД по Хабаровскому краю

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