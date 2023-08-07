Из Хабаровска в Ростов: какой район донской столицы лучше всего подойдет для переезда

Фото: Денис Демков

По данным Хабаровскстата, за прошлый год более 34% населения покинуло родной край. Куда уезжают хабаровчане? Приоритетными направлениями остаются южные: там теплее, свежие фрукты да и квартплата пониже. Одной из точек притяжения остается Ростов-на-Дону. Изучаем, какой из районов этого города наиболее хорош для переезда.

ПРОБКИ, СПОРТ И ЭКОЛОГИЯ

Ростов-на-Дону - столица Донского края, крупнейший южный город, который входит в число городов-миллионников. Всего в Ростове 8 районов.

Советский район - самый большой, молодой, быстро развивающийся. В целом отзывы о нем хорошие, но следует учитывать, что до центра отсюда ехать 20 - 30 минут. Поэтому эту локацию в основном выбирают те, кому хочется более размеренного темпа жизни.

Недовольные отзывы жителей о состоянии сферы ЖКХ, транспорта и стоимости жизни фиксируют в Ворошиловском. Это спальный район, в часы пик здесь пробки на выездах в центр города. Похожие проблемы в других спальных районах - Первомайском и Октябрьском.

Пролетарский район достаточно экологичный, здесь нет промзоны, крупных заводов или предприятий с опасными выбросами. Но район растет быстрее, чем сеть общественного транспорта. В час пик автобусы нередко переполнены. А еще за развлечениями отсюда люди предпочитают выезжать в центр, здесь с этим туго.

Октябрьскому и Железнодорожному районам жители дают средние оценки. Ну а пальму первенства можно отдать районам исторического центра Ростова-на-Дону: Кировскому и Ленинскому.

ЦЕНТР РОСТОВА: ГДЕ КИПИТ ЖИЗНЬ

Исторический центр Ростова - это его сердце с точки зрения культуры и бизнеса. Здесь много развлекательных заведений, достопримечательностей. Гулять по здешним улочкам - одно удовольствие. Чего стоит легендарная Пушкинская улица, которая тянется из Кировского в Ленинский район. Здесь буквально концентрат культуры и развлечений: Ростовская филармония, театры, дворцы культуры, творчества, спорта, областной музей. Красивейшая архитектура старинных домов и особняков, много парков и скверов.

Совсем недавно портал «Всё о стройке» собрал представителей крупных девелоперов России, чтобы обсудить, какие районы люди выбирают для жизни. Коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт отметила, что современные покупатели ориентируются не только на близость к детским садам, школам и прочей социалке. Все больше людей волнует, насколько атмосферно, красиво вокруг, есть ли памятники архитектуры, культуры, истории.

Ее слова подтвердил проведенный в ходе обсуждения онлайн-опрос россиян. 63% из них хотели бы жить в историческом центре города, 22% - за городом, за спальные районы проголосовали 14%.

- Именно в историческом центре сосредоточена уникальная для города архитектура, в шаговой доступности - театры, музеи, парки. Все это формирует особый образ жизни, делает локацию престижной и статусной, а значит, исключительно привлекательной для покупателей, - уверена Ольга Нарт. Представитель «Неометрии» рассказала, что компания ориентируется на запросы рынка и совсем скоро откроет продажи в новом квартале, на улице Пушкинской. По ее словам, жильцов будут окружать стадион «Ростов Арена», Ростовский музыкальный театр, ЦУМ. Если остальные ростовчане специально приезжают в центр погулять, то жители квартала на Пушкинской смогут получить удовольствие от этого в ту же минуту, просто выйдя из дома.