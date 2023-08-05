Откусил полноса: незнакомец попросился в туалет и обезобразил лицо жительнице Магадана

Гость набросился на женщину и вцепился ей в лицо зубами. Тематическое фото Фото: Иван ВИСЛОВ

Добродушная пенсионерка из Магадана стала жертвой незнакомца с Чукотки. Парень вызвал жалость у женщины, но спустя пару рюмок показал свое истинное лицо. Гость напал на колымчанку и неизгладимо обезобразил ее внешность.

СТУК, ИЗМЕНИВШИЙ ВСЕ

25-летний Павел* из села Янракыннот приехал в Магадан по каким-то только ему известным причинам. В середине января парень остался без жилья и денег, поэтому зашел в первый попавшийся подъезд и постучал в случайную квартиру. Дверь открыла 61-летняя женщина.

Павел попросился в туалет, пенсионерка не без доли скептицизма впустила незнакомца. Женщина была в квартире со взрослым внуком, наверно, поэтому чувствовала себя в безопасности. Гость стал жаловаться на тяжелую судьбу и достиг своей цели: он смог разжалобить колымчанку.

Пенсионерка предложила Павлу остаться на ужин, парень согласился. Присоединился и внук, поставив на стол бутылку-другую спиртного. Колымчанка ушла спать, мужчины засиделись допоздна. К моменту, когда женщина проснулась, внука уже не было.

ОДНА

В квартире находился только незнакомец. Пенсионерка попросила Павла уйти, парню это не понравилось. Гость набросился на женщину и вцепился ей в лицо зубами. Парень откусил у колымчанки кусочек уха, крыло и кончик носа. Затем Павел сбежал.

Пенсионерка потеряла сознание, когда очнулась, не стала звонить в скорую и легла спать. Проснулась она от звона бьющегося стекла в квартире. Кто это сделал - установить не удалось. Перепуганная женщина позвонила дочери, та приехала и ужаснулась от увиденного. Только после этого пострадавшая обратилась в полицию и скорую.

ОФИЦИАЛЬНО

Павла задержали, уголовное дело было заведено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Причину нападения на пенсионерку он назвать не смог (или не захотел - неизвестно). Свою вину парень признал. Только вот женщине от этого лучше не станет. Восстановить внешность ей поможет только пластическая хирургия. Колымчанка вынуждена ходить в маске.

- За содеянное суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. По иску прокурора в пользу пострадавшей взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Екатерина Сидорова, старший помощник прокурора города Магадана.

Приговор в законную силу не вступил.

*Имя изменено

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