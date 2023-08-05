Родители упустили из виду: 13-летний мальчик пропал в тайге в ЕАО

Спустя какое-то время подросток пропал из виду родителей Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Хабаровские спасатели ищут 13-летнего мальчика, пропавшего в тайге в ЕАО 5 августа. Подросток исчез из виду родителей и теперь его местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в пресс-службе главка краевого МЧС России.

Родители вместе с сыном отправились за грибами в район села Николаевка. До леса они сплавлялись по реке Тунгуска. Семья высадилась на берегу и направилась в чащу.

Семья высадилась на берегу и направилась в чащу Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Спустя какое-то время подросток пропал из виду родителей. Взрослые обратились ко спасателям и стали искать сына сами. Но их поиски не дали никаких результатов.

- Поиски ведут 29 спасателей МЧС России. На месте работают четыре кинологических расчёта и два беспилотника ведомства, - сообщили в ведомстве.

Поиски ведут 29 спасателей МЧС России Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Спасатели вместе с полицейскими будут искать мальчика и работать с родителями. Пока остается непонятным, как взрослые могли недоглядеть за сыном.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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