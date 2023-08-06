Вспыхнул как спичка: деревянный барак загорелся в Хабаровске

В загоревшемся хабаровском деревянном доме никто не пострадал Фото: МЧС Хабаровского края

Тихая августовская ночь стала бурной для хабаровских спасателей. Как только жители города легли спать, в краевой столице вспыхнул мощный пожар, тут же разбудивший всех, кто жил рядом.

В ночь на 6 августа в Хабаровске вспыхнул барак по улице Радищева. Двухэтажный деревянный дом охватило пламенем около 23 часов 5 августа – примерно в это время очевидцы позвонили на 101. Тушить его пришлось всю ночь.

Когда спасатели приехали на место, они увидели охваченную пламенем крышу. Огонь быстро распространялся по ветхим конструкциям дома, так что скоро полыхать начали и оба этажа.

- Огнеборцы наладили бесперебойную подачу воды в магистральные и рукавные линии и приступили тушению с нескольких направлений. С пожарных стволов приступили к локализации и ликвидации огня. В 01:34 удалось локализовать пламя на площади 100 квадратных метров, а в 02:10 - ликвидировать очаги открытого огня. О полной ликвидации доложили в 04:52, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

К счастью, во время происшествия никто не пострадал.

В МЧС говорят, что дом сейчас расселен, и официально там никто не живет. Но соседи рассказывали, что часто видели в нем людей.

Что стало причиной пожара, установят специалисты Госпожнадзора МЧС.

На месте работали шесть единиц техники и 20 человек личного состава.

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