Подтоплены 16 участков: вода уходит из района имени Лазо

Один участок дороги освободился от воды в Хабаровском крае Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В этом году паводок в Хабаровском крае начался позже обычного. Проходит он по региону с небольшими последствиями.

В Хабаровском крае от воды освобождается подтопленный район имени Лазо. По данным МЧС, высок один участок межпоселковой дороги между Долми и Солонцовым. Все виды транспорта могут ездить по ней в штатном режиме. Но некоторые места еще подтоплены. По данным на утро 6 августа вода осталась в 16 приусадебных участках в указанных поселках. Угрозы жилым домам нет, объекты ЖКХ работают без перебоев.

- Для контроля паводковой обстановки в поселке Солонцовый продолжает дежурство группа спасателей поисково-спасательного отряда из села Ракитное в количестве шести человек на автомобиле высокой проходимости. При себе у них есть необходимое снаряжение и оборудование, а также два плавсредства. На месте они организуют мониторинг паводковой обстановки в реке Катэн, ручье Ко и других водоемах. В случае ухудшения паводковой обстановки они готовы оказать необходимую помощь местным жителям, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Опасных гидрологических явлений в регионе не зарегистрировано. Интенсивный подъем рек на 41-56 сантиметров в сутки наблюдается на юге: на реках Бикин, Мотай, Сукпай, Подхоренок. На реке Матай у села Долми уровни воды на 31 сантиметров выше отметок неблагоприятного явления, которое начинается от 420 сантиметров. Затоплена пойма в верхнем течении Буреи, местами на реках Хор и Катэн на глубину 0, 1-0, 7 метра.

Прогнозируется повышение уровней на реках Подхоренок у поселка Дормидонтовка с 6 по 8 августа. Здесь отметки могут достигнуть 550-600 сантиметров, что является неблагоприятным явлением. Возможно подтопление участков местных дорог и низких мест в селах.

На Амуре у Хабаровска в ближайшие двое суток изменений не предвидится. За обстановкой следят спасатели.

Жителей края просят убрать с низких мест вещи, закрыть вентиляцию в подвалах и очистить стоки от мусора, а туристам рекомендуют повременить с походами.

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