Дегустация и мастер-классы: хабаровчане отдохнули на фестивале «Навстречу солнцу»

Фестиваль «Навстречу солнцу» прошел в Хабаровске Фото: парк Муравьева-Амурского

Жители и гости Хабаровска ярко и вкусно встретили субботу, 5 августа. В городе состоялся фестиваль малочисленных народов Хабаровского края «Навстречу солнцу». Его провели на территории парка имени Муравьева-Амурского.

Мероприятие собрало немало любителей культуры разных народов. Организовал его Гродековский музей. Специалисты не поскупились на программу: на сцене «Ракушка» они представили многообразие творчества коренных народов. Здесь были и песни, и танцы, и рассказы об особенностях разного народа. Ответили участники и на вопросы зрителей. Также для желающих провели игры и организовали литературный уголок. Найти развлечение по душе смогли все хабаровчане, пришедшие в этот день на праздник. Сюда съехались артисты с разных районов региона.

- Здесь же прошли экскурсии, мастер-классы и дегустация национальной кухни. На выставке изделий народных умельцев можно было приобрести уникальные сувениры и поддержать творчество местных мастеров, - рассказали представители парка Муравьева-Амурского.

К слову, провести фестиваль решили не просто так, а в преддверии Дня коренных народов мира, который отмечается уже в предстоящую среду, 9 августа.

Фестиваль оказался ярким и насыщенным. Даже если кто-то не успел на дегустацию или мастер-класс, то все равно погрузился в эту атмосферу и насладился прекрасными традиционными костюмами коренных жителей Хабаровского края.

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