Погода в Хабаровском крае 7-11 августа испортится под влиянием тайфуна KHANUN Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Хабаровском крае 7-11 августа испортится под влиянием тайфуна KHANUN. Первая половина недели для некоторых районов пройдет под дождями, далее осадки только усилятся. Жителям региона стоит быть готовыми к ливням и возможным подтоплениям.

ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 7-11 АВГУСТА

Погода в Хабаровском крае 7-11 августа будет неустойчивой. Начиная с 8 числа, в южных и центральных районах пройдут кратковременные дожди, местами зарядят ливни. Ветер северо-восточный, 2-7, а где-то и 8-13 метров в секунду.

Температура в Хабаровском крае 8-9 августа ночью будет около +11 +16 градусов, 10 числа столбики термометров покажут +13 +19 градусов. Днем 8 августа воздух прогреется до +25 +30 градусов. 9 и 10 числа синоптики обещают небольшое падение температур до +23 +28 градусов.

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ В ХАБАРОВСКЕ 7-11 АВГУСТА

Погода в Хабаровске на неделю 7-11 августа разделит семидневку надвое. До 9 числа существенных осадков в городе не ожидается. 10 августа днем обещают небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура в Хабаровске 7-11 августа будет «прыгать». 8 числа ночью ожидается +13 +15 градусов. Днем воздух прогреется до +28 градусов. 9-10 августа ночью столбики термометров покажут +16 +18 градусов. Днем 9 числа будет около +25 +27, 10 числа - в районе +23 +25 градусов.

ТАЙФУН KHANUN В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ: ДАТЫ

- После 10 августа к нам поднимается тайфун. Он будет оказывать некоторое влияние на погоду Хабаровского края и не только. По предварительным прогнозам, непогода обрушится на юг нашего региона, Приморье, ЕАО и северо-восточную часть Китая. Траектория тайфуна может измениться, поэтому смотрим, как он поведет себя дальше, - рассказал «КП» - Хабаровск» Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

По текущим прогнозам, тайфун KHANUN в Хабаровском крае отметится 11 августа. Стихия принесет с собой дожди, местами пройдут ливни. Вероятность осадков сохранится 12, 13 и 14 августа. Ветер восточный - северо-восточный, до 12 метров в секунду.

Температуры будут достаточно высокими. Ночью ожидается +16 +19 градусов, днем столбики термометров будут около +23 +27 градусов.

Прогноз на тайфун KHANUN в Хабаровском крае будет уточняться.