Где в Хабаровске дом с выходом к озеру?

Фото: предоставлено ООО «Талан»

В этом месте удачно сочетаются тишина, свежий воздух и приватность загородной жизни с близостью к центру города.

В проекте «Дом у озера» представлен совершенно новый для Хабаровска двор с акцентом на благоустройство выхода к водоему. Здесь можно неспешно гулять вдоль воды, изучать с детьми живую природу, устраивать пикники в кругу друзей и соседей. Из окон квартир открываются живописные виды на водную гладь, пейзажи питомника Лукашова и благоустроенный двор. Водоем создает условия для занятий разными видами активного отдыха, выступая естественным регулятором микроклимата, поддерживая прохладу и свежий воздух в жаркое время года.

Локация проекта «Дом у Озера» на улице Демьяна Бедного 10а. Фото: предоставлено ООО «Талан»

- Уникальное расположение определило проект будущего дома. Его концепция: «На природе с комфортом». Мы разработали фасады в приятной природной гамме с аккуратными корзинами для кондиционеров, видовые панорамные лоджии, сквозные входы, чтобы можно было быстро выйти во двор и к озеру, не обходя весь дом, - рассказывает директор хабаровского филиала федерального застройщика «Талан» Александр Ляховенко.

Известно, что дом будет угловой формы, с двумя секциями (подъездами) высотой в 21 этаж. Строительство ведется по монолитно-каркасной технологии. Архитектура здания в приятной природной цветовой гамме, с панорамными лоджиями и аккуратными корзинами под кондиционеры. В галерее планировок 16 вариантов квартир, преобладают планировки евроформата. На этажах расположено шесть квартир, на первом этаже второй секции - четыре квартиры. Среди особенностей планировочных решений - наличие двух санузлов, компактных гардеробных, кухонь-гостиных и мастер-спален.

Рассмотрим самые интересные планировки:

Фото: предоставлено ООО «Талан»

Преимущества: окна выходят на две стороны света, на высоких этажах открывается вид на панораму города. Кухня-гостиная с отдельным спальным местом; родительская мастер-спальня; два окна в детской комнате; два санузла.

Фото: предоставлено ООО «Талан»

Преимущества: вид на озеро; мастер-спальня с гардеробной и санузлом; кухня-гостиная с выходом на лоджию, два санузла.

Фото: предоставлено ООО «Талан»

Преимущества: большая кухня-гостиная с зонированием на кухню и гостиную и возможностью установки барной стойки; окно в рабочей зоне кухни, мастер-спальня с гардеробной.

Фото: предоставлено ООО «Талан»

Преимущества: две лоджии, одна из которых с видом на озеро, два санузла.

Все квартиры сдаются с предчистовой отделкой. Это значит, что будут остеклены оконные проемы и лоджии, выполнены откосы и установлены подоконники, смонтированы радиаторы отопления, входная дверь, готовы стяжка пола и разводка электричества, стены оштукатурены. Экономия на ремонте при таком виде отделки составит до 500 тысяч рублей.

Предчистовая отделка квартиры на проекте «Амурский Квартал» от федерального застройщика «Талан». Фото: предоставлено ООО «Талан»

Безопасная среда для жителей дома обеспечивается за счет огороженной территории под видеонаблюдением и присмотром консьержа. Предусмотрен двор - без машин, автомобиль можно будет оставить на парковке за шлагбаумом. Входные группы на уровне земли, без ступеней, обеспечивают дополнительный комфорт жителям всех возрастов. В холлах предусмотрены помещения для колясок и велосипедов. Для несезонных вещей, техники, инвентаря предусмотрены кладовые помещения в цокольном этаже дома.

Фото: предоставлено ООО «Талан»

Входные группы проекта «Дом у Озера» от федерального застройщика «Талан». Фото: предоставлено ООО «Талан»

На первом этаже расположены коммерческие помещения для магазинов и офисов. В пяти минутах езды - известные торговые центры «На Большой» и «Большая Медведица», но жители смогут экономить время на поездки благодаря шопинг-инфраструктуре прямо в доме. С одной стороны - единение с природой, с другой - преимущества городской жизни.

Продажи квартир уже открыты, цены на старте - самые выгодные.

Сдача дома запланирована на 2026 год.

Телефон отдела продаж: 8 (4212) 938-938.

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