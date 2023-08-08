«Это просто снег, что вы удивляетесь?»: в августе на Колыму обрушились заморозки

Пока в центральной России бушует аномальная жара, Магаданская область остужается снегом. Тематическое фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока в центральной России бушует аномальная жара, Магаданская область остужается снегом. По некоторым районам региона прошлась летняя пурга. Видео с ветром и снегом в августе разлетелось по сети и вызвало удивление у всех, кроме жителей области.

В центральных районах Магаданской области теперь можно лепить белоснежных снеговиков. Здесь 8 августа выпал снег (в основном в горах). И это третий раз за все лето. Снегопад здесь ждали, правда, не с таким сильным ветром - около 18-20 метров в секунду.

- Вообще снег в августа - нормальное явление. Это происходит из-за вторжения холода из Арктики. Поэтому 8 августа в центральных и, возможно, в северных районах области прошел снегопад, - рассказал «КП» - Хабаровск» представитель «Колымского УГМС».

Вместе со снегом пришли и заморозки. Накануне ночью температуры воздуха упали до -1-6 градусов. Дневные добрались до +11+16 градусов. Заморозки сохранятся на две ближайшие ночи. Днем синоптики обещают потепление.

Тем удивительнее для большинства россиян подобные погодные сюрпризы. Лето и снег для многих - несовместимые слова, которые никак не могут сойтись в словосочетание.

- «Не хочу верить, что такое бывает», - пишут пользователи в соцсетях.

- «Летом снег, а зимой у них тогда что».

- «Нам бы немного снега, чтобы остудить жару в +31».

На удивленные расспросы о летнем снеге они лишь пожимают плечами: «Да всегда так было, чего удивительного?». Понять колымчан смогут те, кто живет в Арктической зоне или граничит с ней.

Можно сказать, что в центральных и северных районах Колымы началась осень. Лето здесь очень короткое (июль и несколько дней августа), но жаркое из-за резко континентального климата. Прибрежные районы, включая Магадан, еще греются под лучами летнего солнца без намека на снегопады.

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