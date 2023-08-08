Юрий Трутнев: «Я горжусь, что такие ребята у нас есть»

Юрий Трутнев Фото: Полпредство президента РФ в ДФО

Юрий Трутнев побывал с рабочей поездкой в зоне проведения специальной военной операции. Там он встретился с бойцами, пообщался с ними и передал награды, винтовки, боеприпасы и различное оборудование.

- На сегодняшний день мы вывезли в зону боевых действий 177 снайперских комплексов. Средства радиоэлектронной борьбы, боеприпасы, около 200 беспилотников. Мы стараемся отвечать на те вопросы, которые ребята перед нами ставят. Если чего-то не хватает, значит надо привезти, - сказал Юрий Трутнев, полпред президента России по ДФО.

Михаил Дегтярев лично пообщался с военнослужащими Фото: Правительство Хабаровского края

К слову, в июле губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев совершил рабочую поездку в Донецкую Народную Республику. Это не первый визит главы региона. В этот раз Михаил Владимирович побывал в расположении именного батальона связи и управления «Генерал Корф» и пообщался с его личным составом. Батальон был сформирован в 2022 году, и с тех самых пор правительство края всесторонне поддерживает военнослужащих. Глава региона доставил очередную партию специальной техники - багги «Ерофей», а также бронированный «Соболь». Кроме того, был доставлен гуманитарный груз, состоящий в том числе из предметов личной гигиены и продуктов питания.

Во время поездки Михаил Дегтярев посетил Дебальцево - Город воинской славы, подшефную территорию Хабаровского края. В городе идет активная работа по восстановлению существующих и возведению новых социальных объектов и инфраструктуры.

Михаил Дегтярев посетил подшефный Дебальцево Фото: Правительство Хабаровского края

- Наше решение о помощи пострадавшему региону было продиктовано, во-первых, поручением президента России Владимира Путина. Во-вторых, желанием жителей Хабаровского края не оставаться в стороне от восстановления Новороссии, Донбасса. Чуть более чем за год сделано очень многое, - рассказал Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края.

Так, уже восстановлено 25 объектов, в том числе детский сад «Ладушки», центр детского и юношеского творчества, библиотека, фонд которой составляет 175 тысяч книг, семь объектов жилищно-коммунального хозяйства и 15 - дорожного. В 2022 году Дебальцево также получил пять новых пассажирских автобусов «ГАЗель», 16 единиц дорожной и специальной техники.

Сейчас идет капитальный ремонт школы на 280 мест, благоустройство территории детсада «Звездочка», который рассчитан на 180 детей. Продолжается строительство спортплощадки, для которой местные жители уже выбрали название - «Амур». В планах завершение работ на площадке спорткомплекса «Локомотив».