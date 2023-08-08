Сергей Кравчук лично проверил работу нового троллейбусного маршрута Фото: Администрация Хабаровска

Ускоренное обновление транспортной системы Хабаровска - это результат эффективной совместной работы мэра Хабаровска Сергея Кравчука и губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Сегодня город и край работают в единой повестке, поэтому все проекты доводятся до конкретного результата. В конечном счете, в выигрыше от такого тандема остаются жители, которые еще несколько лет назад были заложниками политических конфликтов в крае, а сегодня наблюдают как эффективно можно работать в рамках общих целей.

Отличный пример такой совместной работы - появление нового маршрута на общественном транспорте, который сегодня лично проверил глава города. Напомним, 1 августа хабаровское МУП «ГЭТ» запустило новую акцию. Теперь у всех жителей и гостей города появилась возможность в течение двух часов воспользоваться правом проезда без повторной оплаты в случае, если им необходима пересадка с троллейбуса маршрута №2 на трамвай и наоборот (с трамвая на троллейбус) на остановке «Железнодорожный вокзал». Так, вся поездка обойдется лишь в 33 рубля, что очень удобно и выгодно для людей, которые привыкли добираться к нужному месту электротранспортом. Кроме того, благодаря новой схеме движения (из аэропорта на «Химфармзавод» и в поселок Кирова), удалось компенсировать отсутствие трамвайного маршрута №6.

Сергей Кравчук лично проверил работу нового троллейбусного маршрута Фото: Администрация Хабаровска

- Специально сегодня проехал, посмотрел, как проходит эксперимент, удобно ли хабаровчанам. Механизм отработан - при оплате проезда пассажир получает билет, который затем предъявляет в следующем транспорте. 33 рубля пассажир экономит на одной поездке, а если в обе стороны - уже 66 рублей. Это неплохая экономия для бюджета, - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Пообщавшись с пассажирами, Сергей Анатольевич смог убедиться, что работа проделана не зря и маршрут пользуется популярностью. Так, по информации МУП «ГЭТ» ежедневно услугой пользуются около 30 человек. Однако есть и недоработки, например, в информировании граждан. Как рассказала хабаровчанка Наталья Мансуровна, об акции она узнала только сегодня, а для нее маршрут как раз актуален, ведь на работу ей приходится добираться через железнодорожный вокзал.

Сергей Кравчук лично проверил работу нового троллейбусного маршрута Фото: Администрация Хабаровска

- Необходимо, чтобы в троллейбусах и трамваях было организовано информирование пассажиров по громкоговорителям и мониторам о нововведении. Жители должны знать о такой возможности. Ведь этот эксперимент мы проводим для их комфорта и удобства, - дал поручение Сергей Кравчук.

Продлится эта акция пока до конца сентября. За это время в МУП «ГЭТ» проверят действие механизма для пассажиров и работников электротранспорта. Если эксперимент будет успешным – его продлят.

К слову, доступна услуга стала благодаря появлению нового троллейбусного маршрута № 2 (он же маршрут «трех вокзалов»). Его запустили 10 июня 2023 года по поручению мэра Хабаровска.

Сейчас в Хабаровске работают десять экземпляров электротранспорта с автономным ходом. Ранее три из них приобрели при поддержке правительства края благодаря министерству РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в рамках федерального проекта «Общественный транспорт». Также, благодаря поддержке Минвостокразвития и губернатора Хабаровского края, был заключен контракт на покупку еще семи троллейбусов аналогичного класса. Так, за два года парк обновится на 17 машин при плане в 16. Кроме того, на 2024 год Хабаровску выделено 800 миллионов рублей на покупку новых трамваев.