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Общество8 августа 2023 9:08

Сергей Кравчук лично проверил работу нового троллейбусного маршрута

В Хабаровске заработал новый маршрут электротранспорта
Татьяна СЕРЕДА
Сергей Кравчук лично проверил работу нового троллейбусного маршрута

Сергей Кравчук лично проверил работу нового троллейбусного маршрута

Фото: Администрация Хабаровска

Ускоренное обновление транспортной системы Хабаровска - это результат эффективной совместной работы мэра Хабаровска Сергея Кравчука и губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Сегодня город и край работают в единой повестке, поэтому все проекты доводятся до конкретного результата. В конечном счете, в выигрыше от такого тандема остаются жители, которые еще несколько лет назад были заложниками политических конфликтов в крае, а сегодня наблюдают как эффективно можно работать в рамках общих целей.

Отличный пример такой совместной работы - появление нового маршрута на общественном транспорте, который сегодня лично проверил глава города. Напомним, 1 августа хабаровское МУП «ГЭТ» запустило новую акцию. Теперь у всех жителей и гостей города появилась возможность в течение двух часов воспользоваться правом проезда без повторной оплаты в случае, если им необходима пересадка с троллейбуса маршрута №2 на трамвай и наоборот (с трамвая на троллейбус) на остановке «Железнодорожный вокзал». Так, вся поездка обойдется лишь в 33 рубля, что очень удобно и выгодно для людей, которые привыкли добираться к нужному месту электротранспортом. Кроме того, благодаря новой схеме движения (из аэропорта на «Химфармзавод» и в поселок Кирова), удалось компенсировать отсутствие трамвайного маршрута №6.

Сергей Кравчук лично проверил работу нового троллейбусного маршрута

Сергей Кравчук лично проверил работу нового троллейбусного маршрута

Фото: Администрация Хабаровска

- Специально сегодня проехал, посмотрел, как проходит эксперимент, удобно ли хабаровчанам. Механизм отработан - при оплате проезда пассажир получает билет, который затем предъявляет в следующем транспорте. 33 рубля пассажир экономит на одной поездке, а если в обе стороны - уже 66 рублей. Это неплохая экономия для бюджета, - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Пообщавшись с пассажирами, Сергей Анатольевич смог убедиться, что работа проделана не зря и маршрут пользуется популярностью. Так, по информации МУП «ГЭТ» ежедневно услугой пользуются около 30 человек. Однако есть и недоработки, например, в информировании граждан. Как рассказала хабаровчанка Наталья Мансуровна, об акции она узнала только сегодня, а для нее маршрут как раз актуален, ведь на работу ей приходится добираться через железнодорожный вокзал.

Сергей Кравчук лично проверил работу нового троллейбусного маршрута

Сергей Кравчук лично проверил работу нового троллейбусного маршрута

Фото: Администрация Хабаровска

- Необходимо, чтобы в троллейбусах и трамваях было организовано информирование пассажиров по громкоговорителям и мониторам о нововведении. Жители должны знать о такой возможности. Ведь этот эксперимент мы проводим для их комфорта и удобства, - дал поручение Сергей Кравчук.

Продлится эта акция пока до конца сентября. За это время в МУП «ГЭТ» проверят действие механизма для пассажиров и работников электротранспорта. Если эксперимент будет успешным – его продлят.

К слову, доступна услуга стала благодаря появлению нового троллейбусного маршрута № 2 (он же маршрут «трех вокзалов»). Его запустили 10 июня 2023 года по поручению мэра Хабаровска.

Сейчас в Хабаровске работают десять экземпляров электротранспорта с автономным ходом. Ранее три из них приобрели при поддержке правительства края благодаря министерству РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в рамках федерального проекта «Общественный транспорт». Также, благодаря поддержке Минвостокразвития и губернатора Хабаровского края, был заключен контракт на покупку еще семи троллейбусов аналогичного класса. Так, за два года парк обновится на 17 машин при плане в 16. Кроме того, на 2024 год Хабаровску выделено 800 миллионов рублей на покупку новых трамваев.

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