Услышал о полиции и приставил к шее нож: житель Хабаровского края грозился убить возлюбленную

Мужчина схватил нож, приставил к шее сожительницы и пригрозил убийством. Тематическое фото Фото: Алексей ФОКИН (фото)

«В состоянии алкогольного опьянения…», - часто говорится в криминальных сводках. Большинство преступлений совершается именно после бутылки-другой спиртного. Какой-то пустяк может привести к последствиям. Тому пример - ситуация в Хабаровске, где выпивший мужчина попал сразу под три статьи Уголовного кодекса РФ.

«Я ТЕБЯ УБЬЮ»

В мае 2023 года 34-летний Виктор* вместе с возлюбленной пошел в гости. Компания выпивала, все было мирно, но до поры. Мужчина засобирался домой, его 38-летняя избранница хотела остаться.

С нескрываемым раздражением Виктор заставил любимую идти домой. Переступив порог, мужчина начал высказывать сожительнице претензии о ее поведении. Слово за слово, разгорелся скандал. Хабаровчанин кинул телефон в лоб избраннице, ранив ее.

Женщина позвонила в полицию и заявила о рукоприкладстве. Услышав разговор, Виктор взбесился и выхватил телефон из рук любимой. Гаджет полетел в печь. Затем мужчина схватил нож, приставил к шее сожительницы и пригрозил убийством.

ОФИЦИАЛЬНО

Хабаровчанка не стала отпускать ситуацию и все рассказала полицейским. На Виктора завели уголовное дело по статьям «Причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия», «Угроза убийством» и «Уничтожение чужого имущества».

- Уголовное дело направлено в суд района имени Полины Осипенко для рассмотрения по существу, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

Мужчина признал свою вину. Ему грозит до шести лет колонии.

*Имя изменено

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Она пришла проверить квартиру: мужчина едва не убил сестру в Хабаровске

Мужчину осудили за попытку убийства сестры в Хабаровске (подробнее)

За нападение с ножом на женщину осудили жителя ЕАО

Мужчина угрожал ей (подробнее)