Затащил в квартиру и разорвал одежду: житель Колымы придумал отношения со знакомой и пытался ее изнасиловать

Магаданец набросился на женщину, начал рвать на ней одежду. Тематическое фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

Валерий* из Магадана подружился с соседкой и проникся к ней чувствами. Отношения между ними были настолько теплыми, что со стороны их можно было принять за пару. 27-летний колымчанин поверил в свои фантазии, но женщина не хотела строить с ним отношения. Мужчина болезненно воспринял отказ и пошел на жуткое преступление.

ПОВЕРИЛ В ФАНТАЗИИ

Магаданец познакомился с 38-летней соседкой, когда снял квартиру в доме на улице Зайцева. Общение завязалось сразу и привело к тому, что они много времени проводили вместе, помогали друг другу. Валерий проникся к женщине чувствами и, по его словам, была даже попытка построить отношения.

Но соседка утверждает: «Он сразу меня насторожил». Магаданка общалась с ним по доброте душевной и не планировала создавать пару. Более того, когда женщина попыталась прервать контакт с Валерием, тот словно сорвался с цепи.

Мужчина стал донимать колымчанку звонками и визитами. К тому моменту он уже переехал, но постоянно приходил к дому на улице Зайцева. Валерий постоянно пытался выяснить отношения с бывшей соседкой и предъявлял претензии, мол, у нее кто-то появился.

НАПАЛ

В очередной раз магаданец подкараулил женщину 19 марта 2023 года. Ждал возле квартиры. Когда колымчанка пришла, Валерий потребовал впустить его. Женщина отказала. Мужчина выхватил ключи, открыл дверь и втолкнул жертву внутрь.

Валерий набросился на женщину, начал рвать на ней одежду. Колымчанка смогла открыть дверь и вырваться из плена, но магаданец сбил ее с ног и стал затаскивать за ноги обратно. На крики женщины прибежала соседка и пригрозила вызвать полицию.

Валерий отпустил свою жертву, снова забежал в ее квартиру и начал рвать одежду женщины. Он кричал, что это все - его подарки. Пострадавшая вместе с соседкой смогли вытолкнуть мужчину из квартиры. Когда магаданец ушел, женщина обратилась в полицию.

ОФИЦИАЛЬНО

Валерия задержали, уголовное дело заведено по статьям «Покушение на изнасилование» и «Незаконное проникновение в жилище…». Свою вину магаданец не признает, говорит, что женщина пустила его сама.

- Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Светлана Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

Мужчина находится в СИЗО, но по другому делу. Его подробности пока не раскрываются. Магаданцу грозит до 7,5 года лишения свободы.

*Имя изменено

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