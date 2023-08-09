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Происшествия9 августа 2023 6:15

Затащил в квартиру и разорвал одежду: житель Колымы придумал отношения со знакомой и пытался ее изнасиловать

Мужчину из Магаданской области осудят за попытку изнасилования знакомой
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
Магаданец набросился на женщину, начал рвать на ней одежду. Тематическое фото

Магаданец набросился на женщину, начал рвать на ней одежду. Тематическое фото

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Валерий* из Магадана подружился с соседкой и проникся к ней чувствами. Отношения между ними были настолько теплыми, что со стороны их можно было принять за пару. 27-летний колымчанин поверил в свои фантазии, но женщина не хотела строить с ним отношения. Мужчина болезненно воспринял отказ и пошел на жуткое преступление.

ПОВЕРИЛ В ФАНТАЗИИ

Магаданец познакомился с 38-летней соседкой, когда снял квартиру в доме на улице Зайцева. Общение завязалось сразу и привело к тому, что они много времени проводили вместе, помогали друг другу. Валерий проникся к женщине чувствами и, по его словам, была даже попытка построить отношения.

Но соседка утверждает: «Он сразу меня насторожил». Магаданка общалась с ним по доброте душевной и не планировала создавать пару. Более того, когда женщина попыталась прервать контакт с Валерием, тот словно сорвался с цепи.

Мужчина стал донимать колымчанку звонками и визитами. К тому моменту он уже переехал, но постоянно приходил к дому на улице Зайцева. Валерий постоянно пытался выяснить отношения с бывшей соседкой и предъявлял претензии, мол, у нее кто-то появился.

НАПАЛ

В очередной раз магаданец подкараулил женщину 19 марта 2023 года. Ждал возле квартиры. Когда колымчанка пришла, Валерий потребовал впустить его. Женщина отказала. Мужчина выхватил ключи, открыл дверь и втолкнул жертву внутрь.

Валерий набросился на женщину, начал рвать на ней одежду. Колымчанка смогла открыть дверь и вырваться из плена, но магаданец сбил ее с ног и стал затаскивать за ноги обратно. На крики женщины прибежала соседка и пригрозила вызвать полицию.

Валерий отпустил свою жертву, снова забежал в ее квартиру и начал рвать одежду женщины. Он кричал, что это все - его подарки. Пострадавшая вместе с соседкой смогли вытолкнуть мужчину из квартиры. Когда магаданец ушел, женщина обратилась в полицию.

ОФИЦИАЛЬНО

Валерия задержали, уголовное дело заведено по статьям «Покушение на изнасилование» и «Незаконное проникновение в жилище…». Свою вину магаданец не признает, говорит, что женщина пустила его сама.

- Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Светлана Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

Мужчина находится в СИЗО, но по другому делу. Его подробности пока не раскрываются. Магаданцу грозит до 7,5 года лишения свободы.

*Имя изменено

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